Maroc: Rencontre culturelle autour des instruments de musique traditionnels

La Villa des Arts de Casablanca a vibré, samedi, au rythme des instruments de musique traditionnels à l'occasion de la deuxième édition du cycle "Maroc, Terre de Cultures", intitulée "Rythmes du Maroc".

Organisée par le Collectif 4.0 en partenariat avec la Fondation Al Mada, cette initiative culturelle a réuni de nombreuses familles autour de la musique marocaine, ses rythmes ancestraux et ses instruments traditionnels.

Conçue comme une expérience immersive, cette rencontre propose des ateliers familiaux, où enfants et parents ont collaboré pour fabriquer leurs propres instruments marocains de musique à partir de matériaux recyclables, unissant ainsi sensibilisation à l'environnement et promotion du patrimoine.

A cette occasion, la cofondatrice du Collectif 4.0, Kenza Kayouh, a affirmé à la MAP que cet événement s'assigne pour objectif de proposer au jeune public des projets culturels avec des formats accessibles à tous, revenant sur la diversité des activités, en l'occurrence la personnalisation de Taarija et les spectacles de marionnettes.

Au menu figure également une exposition sur les différents instruments à savoir, le Bendir, la Gasba, la Taarija, le Nafir, les Qraqeb, le Loutar, le Tbel et le Guembri, ajoute-t-elle.

Les organisateurs visent à favoriser la pratique artistique dès le plus jeune âge à travers une approche ludique et sensible, fait-elle savoir, se félicitant de l'engouement du public pour cette activité qui réunit la famille autour d'un moment convivial.

De son côté, la membre du collectif, Leila Loudghiri, a relevé que les ateliers de dessin et de fabrication se sont déroulés dans une ambiance chaleureuse animée par l'interaction entre les parents et leurs enfants, notant que les organisateurs visent à proposer des formats culturels accessibles et intergénérationnels, favorisant la transmission, la découverte et la pratique artistique dès le plus jeune âge.

Au cœur de cette nouvelle édition, la musique a été vecteur de lien, d'émotion et de mémoire collective, poursuit-elle, soulignant que l'approche adoptée a mêlé pratique, observation et stimulation de l'imaginaire.

Après le succès du premier volet consacré aux "Histoires berbères", la programmation de cette édition a été conçue comme un véritable parcours culturel, permettant la transmission des savoirs par le biais de l'expérimentation.