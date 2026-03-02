Maroc: Pour lutter contre les infractions dans le domaine de la construction

L'opération d'activation du mécanisme de la "Police de l'urbanisme" se poursuit à la préfecture de Marrakech en tant que cadre institutionnel visant à renforcer l'efficacité du contrôle des chantiers de construction et à lutter avec célérité contre les différentes formes d'infractions dans ce domaine.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de la dynamique urbaine accélérée que connaît la préfecture de Marrakech, et dans le souci de préserver l'esthétique du paysage urbain, indique un communiqué de la Wilaya de la région de Marrakech-Safi.

Ce mécanisme est fondé sur une approche participative entre les différents intervenants dans le domaine de l'urbanisme, ainsi qu'une coordination renforcée entre la préfecture de Marrakech, le Conseil préfectoral de Marrakech, la Commune de Marrakech, la Commune du Mechouar-Kasbah, ainsi que l'Inspection régionale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et l'Agence urbaine de Marrakech, de nature à garantir la fédération des efforts dans le cadre de la gestion des affaires urbanistiques, précise la même source.

Le dispositif repose sur le principe de la veille permanente, à travers des visites régulières des chantiers, permettant de constater les infractions, d'établir les rapports nécessaires et de les transmettre aux services compétents.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et le communiqué de souligner que cette "approche rigoureuse" a permis de produire un effet dissuasif palpable, se traduisant par une baisse tangible du rythme des infractions et par la consécration d'une prise de conscience accrue chez les promoteurs immobiliers et les citoyens quant à la nécessité de se conformer aux dispositions légales en vigueur.

Dans le cadre du renforcement de la politique de proximité, il a été procédé à la création d'un bureau dédié à la cellule de la "Police de l'urbanisme" en vue de recevoir les plaintes et réclamations des citoyens, qui sont traitées avec célérité, à travers leur transmission aux commissions de terrain compétentes pour vérification et prise des mesures nécessaires, fait savoir la même source.

Pour rappel, la "Police de l'urbanisme" est exclusivement dédiée aux questions d'aménagement et au contrôle du bâti, dans le cadre des efforts visant à renforcer la gouvernance territoriale et la promotion de la qualité de la gestion urbanistique au niveau de la préfecture de Marrakech.

Cette initiative ambitionne d'améliorer la qualité des services offerts aux citoyens, notamment en matière de sécurité publique, d'encadrement et de régulation du domaine urbanistique, ainsi que de traitement des réclamations relatives à ce secteur, conformément aux dispositions de la loi organique n° 113-14 relative aux collectivités territoriales.