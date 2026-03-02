Maroc: Botola Pro D1 - Carton plein de l'ASFAR

L'AS FAR a dominé le COD Meknès (3-0), en match choc de la 14è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, disputé vendredi soir au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Dès le coup d'envoi, l'AS FAR a affiché ses intentions en multipliant les offensives pour surprendre le CODM. Maîtres du ballon, les Militaires ont largement monopolisé la possession.

De leur côté, les Meknassis ont abordé la rencontre avec prudence, cherchant à bien gérer les premières minutes afin d'éviter d'encaisser un but rapide.

Cette domination quasi totale de l'AS FAR a fini par porter ses fruits à la 25è minute. A l'issue d'une action collective bien construite, Al Fahli a conclu pour ouvrir le score.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Menés au tableau d'affichage, les représentants de la capitale ismaélienne ont tenté de réagir en se projetant davantage vers l'avant, mais sans parvenir à concrétiser leurs occasions.

Aquelques secondes de la fin de la première mi-temps (45è+4), l'AS FAR, nettement supérieure, a doublé la mise par l'intermédiaire de Hamza Khaba.

Tout en maîtrise, les hommes d'Alexandre Santos ont baissé le tempo lors de la deuxième mi-temps, tandis que le CODM s'est porté vers l'avant en quête de la réduction du score.

Bien organisés, les Militaires ont géré leur avantage, laissant l'initiative à l'adversaire et attendant le moment opportun pour porter l'estocade. En effet, ils ont triplé la mise à la 64è minute. Le but de Khalid Ait Ourkhane a été validé après recours à la VAR.

Lors de la conférence de presse d'après match, l'entraîneur de l'AS FAR, Alexandre Santos, s'est félicité de la performance de ses joueurs. "Nous avons réalisé un très bon match. L'équipe a dominé la rencontre, avec le ballon et sans le ballon. C'était un match plein, abouti sur tous les plans".

Et d'ajouter : "Je suis très satisfait de retourner à cette enceinte incroyable", notant que le fait de jouer dans cette ambiance et devant ce public est toujours un moment spécial. "Je suis très fier de nos supporters, ils ont été extraordinaires et ont soutenu l'équipe du début à la fin", a mis en avant l'entraîneur de l'AS FAR.

"Nous n'avons laissé aucune chance au CODM pour développer son jeu. Nous avons exercé un pressing constant, imposé notre rythme et contrôlé tous les compartiments du jeu : défensivement, au milieu de terrain et offensivement", a-t-il dit.

En revanche, l'entraîneur du CODM, Abdelaziz Dnibi, a souligné que son équipe a subi une grande pression face à l'AS FAR.

"C'est une grande équipe, avec une forte expérience, soutenue par un public nombreux dans un stade monumental", a-t-il évoqué.

"Durant les premières minutes, nous étions bien en place. L'organisation tactique était respectée et nous avons essayé d'appliquer notre plan de jeu. Mais après avoir encaissé un but, nous avons perdu notre équilibre", a-t-il regretté.

"C'est un match à oublier. Il faut savoir accepter la défaite face à une équipe de ce niveau. Nous devons tirer les leçons de cette défaite, corriger nos erreurs et continuer à travailler", a conclu Dnibi.

Dans l'autre match avancé vendredi au Grand stade de Fès, le MAS et le KACM se sont neutralisés (1-1). Soufiane Benjdida a ouvert le score pour les locaux (55è), avant que Khalid Boutaib n'égalise pour le Kawkab Marrakech (90+2è).

Samedi, le Difaa El Jadidi s'est imposé à domicile face à l'Union Yaacoub El Mansour (2-1). Les visiteurs ont marqué en premier dès la 10è minute par Zakaria Fati, alors que le DHJ a égalisé à cinq minutes de la pause grâce à Abdellah Ziani. En seconde période, Mouad Mouchtanim a offert la victoire aux Doukalis en transformant un penalty à la 76è minute.

L'Ittihad Tanger et l'Union Touarga se sont quittés sur un match nul (1-1), samedi soir au Grand Stade de Tanger. Les Tangérois ont trouvé le chemin des filets à la 24è minute par l'intermédiaire de Jawad Rhabra, avant que Yassine Bamou ne remette les pendules à l'heure à la 62è minute.

Toujours samedi, l'Olympic de Safi a été tenu en échec à la maison par l'Olympique Dcheira (0-0). Ce résultat n'arrange en rien les affaires des Safiots, qui viennent de nommer le technicien tunisien Chokri Khatoui à la tête de l'équipe à la place de Zakaria Aboub.

Il convient de signaler en dernier lieu que cette journée devait être clôturée dimanche par la programmation des matches HUSA-Raja, FUS-RCAZ et WAC-RSB.