Maroc: Classements, brevets et partenariats - L'USMS s'impose sur la scène académique

A l'occasion de la rentrée universitaire 2025-2026, le président par intérim de l'Université Sultan Moulay Slimane, Khalid Mehdi, dresse un bilan riche en réalisations et en indicateurs de performance.

Selon lui, grâce à la hausse significative des effectifs, à la diversification de l'offre de formation, aux avancées notables en recherche scientifique et en innovation, au rayonnement international renforcé et à la modernisation des infrastructures, l'USMS confirme sa trajectoire ascendante et son positionnement en tant qu'acteur académique majeur aux niveaux national, régional et africain.

Dans cet entretien, il nous livre ses impressions.

Quels sont les faits marquants de la rentrée universitaire 2025-2026 en matière de formation et d'offre pédagogique ?

La rentrée universitaire 2025-2026 confirme la dynamique ascendante de l'Université Sultan Moulay Slimane en termes d'attractivité et de développement de l'offre de formation.

Cette année, l'effectif global des étudiants inscrits atteint 47 608 étudiants, répartis sur l'ensemble des 13 établissements de l'Université, enregistrant ainsi une évolution significative par rapport à l'année précédente. Cette progression témoigne de l'intérêt croissant porté à nos formations et de leur adéquation avec les besoins du marché du travail.

Dans le cadre de cette stratégie, l'Université a procédé à l'accréditation de nouvelles filières, aussi bien à accès régulé qu'à accès ouvert, couvrant des domaines innovants et répondant aux attentes des étudiants ainsi qu'aux exigences de l'environnement socio-économique.

En outre, le Conseil de l'Université a approuvé la mise en place de la formation à temps aménagé, une mesure structurante permettant aux étudiants salariés, fonctionnaires et professionnels de poursuivre leurs études dans des conditions adaptées, conformément aux orientations nationales relatives à la formation tout au long de la vie.

Comment évaluez-vous l'évolution de la recherche scientifique et de l'innovation au sein de l'USMS ?

L'année 2025 aura été particulièrement marquante pour la recherche scientifique à l'Université Sultan Moulay Slimane. L'Université a produit 1 463 publications indexées SCOPUS et 890 publications indexées Web of Science, des indicateurs en nette progression. Cette dynamique est le résultat direct de l'implication de nos enseignants-chercheurs et de nos structures de recherche.

Sur le plan de l'innovation, 22 brevets ont été déposés auprès de l'OMPIC, confirmant l'intérêt croissant de nos chercheurs pour le transfert de technologie et la valorisation des résultats scientifiques.

Par ailleurs, l'évolution soutenue des soutenances de thèses témoigne de l'engagement renforcé de notre communauté doctorale et de la vitalité de la formation par la recherche au sein de l'Université.

L'Université compte désormais 29 formations doctorales et 50 structures de recherche, dont 32 laboratoires et 18 équipes, consolidant son rôle d'acteur reconnu dans la production et la transmission du savoir.

En matière de reconnaissance nationale, l'USMS a été classée 7e au niveau national dans le World University Ranking, une distinction qui illustre une montée en termes de visibilité académique et scientifique.

En plus, dans le cadre du Programme national d'appui à la recherche, au développement et à l'innovation (PNARDI) couvrant la période 2025-2028 et porté par le MESRI, en partenariat avec la Fondation OCP, le CNRST et l'UM6P, l'USMS a déposé plus de 55 projets de recherche. Cette participation significative reflète la mobilisation exemplaire de nos enseignants-chercheurs, que je tiens à saluer tout particulièrement.

Cette dynamique de performance et de reconnaissance s'est également traduite, en 2025, par le positionnement de l'Université Sultan Moulay Slimane en tête des universités marocaines dans le classement arabe des universités, où elle occupe la 1ᣴe place au niveau national et la 59e place au niveau arabe. Ce classement régional de référence vient conforter les efforts déployés en matière de qualité de la formation, de recherche scientifique, d'innovation et d'ouverture sur l'environnement socio-économique et international.

Quels progrès l'Université a-t-elle réalisés dans le domaine de la coopération nationale et internationale ?

La coopération constitue l'un des piliers stratégiques de notre université. Sur le plan national, plus de 15 conventions ont été conclues en 2025, renforçant notre rôle dans l'écosystème socio-économique et consolidant nos collaborations avec les acteurs régionaux et nationaux.

Sur le plan international, l'USMS a conclu plus de 10 nouvelles conventions, orientées vers des projets de formation, de recherche et de mobilité académique. Parmi les faits marquants, l'accueil le 21 novembre 2025 d'une délégation de haut niveau composée du consul général de France à Casablanca, de la directrice de l'Institut Français et du consul honoraire de France à Béni Mellal illustre l'intérêt manifeste de nos partenaires étrangers pour l'écosystème universitaire régional et confirme le positionnement institutionnel de l'USMS comme acteur crédible et ouvert sur son environnement.

Cette ouverture internationale se reflète également dans les résultats remarquables obtenus par l'Université Sultan Moulay Slimane dans le domaine de la recherche collaborative. En effet, l'USMS se positionne en tête des universités marocaines dans le cadre du programme PRIMA, avec cinq projets de recherche retenus pour financement.

Ces projets, menés en partenariat avec des universités et centres de recherche internationaux, portent sur des thématiques stratégiques telles que l'agriculture durable, la gestion des ressources hydriques et la sécurité alimentaire, illustrant la capacité de l'Université à s'inscrire dans les grands enjeux euro-méditerranéens de recherche et d'innovation.

En cette rentrée universitaire, l'USMS a été admise comme membre à part entière de l'Association of African Universities (AAU), confirmant notre engagement continental et ouvrant des perspectives de coopération ambitieuses dans la vision Sud-Sud, conformément aux orientations stratégiques du Royaume du Maroc.

Cette adhésion nous permettra de co-construire des projets structurants avec des partenaires africains, de mutualiser des expertises et de renforcer la présence scientifique du Maroc sur le continent.

Enfin, dans le cadre du programme Erasmus+, l'USMS a obtenu cette année plus de 31 bourses de mobilité, permettant à nos étudiants, enseignants et cadres administratifs de bénéficier d'expériences académiques et professionnelles dans plusieurs pays européens, notamment l'Espagne, les Pays-Bas, la Pologne, la Turquie et la Roumanie.

Quels sont les efforts entrepris par l'USMS pour renforcer sa gouvernance et moderniser ses services et infrastructures universitaires ?

L'USMS a franchi un cap important dans la digitalisation des services, avec la mise en œuvre récente de plateformes dédiées à la recherche scientifique et à la coopération. Celles-ci permettent désormais la soumission et le traitement en ligne de certaines demandes de subventions, notamment dans le cadre des programmes NADWA et HARAKIYA, ainsi que le dépôt des publications indexées. Ce dispositif a permis un gain considérable en efficacité, en traçabilité et en délais de traitement.

Sur le plan infrastructurel, l'Université poursuit son programme d'investissement et de modernisation. Nous avons procédé à la réception définitive de la deuxième tranche de l'Ecole nationale de commerce et de gestion de Béni Mellal, ainsi que des bureaux des professeurs de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Béni Mellal. Ces réalisations s'inscrivent dans une logique d'augmentation de la capacité d'accueil, d'amélioration des conditions d'enseignement et d'accompagnement de la croissance des effectifs étudiants.

Dans la même perspective, l'USMS va se doter de deux projets structurants qui marqueront durablement son paysage académique. Le premier concerne la construction de la Bibliothèque universitaire, un équipement répondant aux normes internationales, conçu pour devenir un véritable carrefour du savoir, de l'innovation et de la recherche documentaire. Cet ouvrage stratégique, dont la livraison est prévue en 2027, offrira à nos étudiants et chercheurs un environnement d'étude et de consultation répondant pleinement aux standards internationaux de l'enseignement supérieur.

Le second projet majeur porte sur la Faculté de médecine, dont le chantier démarre au cours du mois de décembre. Cette infrastructure constitue une étape déterminante dans l'élargissement de l'offre de formation de l'USMS et son positionnement dans le domaine de la santé.

Comment l'USMS accompagne-t-elle la vie étudiante au-delà des aspects académiques et scientifiques ?

La vie para-universitaire constitue un axe essentiel dans la stratégie de développement de l'Université Sultan Moulay Slimane, visant à offrir un cadre d'épanouissement global à nos étudiants et à renforcer leur sentiment d'appartenance à la communauté universitaire. Dans cette optique, l'Université a procédé à la modernisation progressive de ses infrastructures dédiées aux activités sportives, culturelles et associatives, afin de répondre aux attentes d'une jeunesse dynamique et engagée.

Le Complexe sportif universitaire de l'USMS, doté d'un terrain de football répondant aux normes FIFA et de trois terrains omnisports dédiés au handball, basketball et mini-football, constitue un espace de choix pour la pratique régulière d'activités physiques et l'organisation d'événements sportifs. Il contribue à promouvoir le bien-être, l'esprit d'équipe et l'adoption d'un mode de vie sain parmi nos étudiants.

Parallèlement, l'Université met à la disposition de sa communauté un centre culturel complet, comprenant un théâtre universitaire et quatre salles dédiées aux activités artistiques et culturelles. Ces espaces favorisent l'expression créative, l'innovation culturelle et la valorisation des talents étudiants dans toute leur diversité.

La dynamique associative constitue également un pilier fort de la vie étudiante à l'USMS, avec 109 clubs et associations actifs au sein des établissements. Ces structures animent le campus tout au long de l'année à travers des initiatives culturelles, sociales, sportives et scientifiques, créant une ambiance collaborative, stimulante et conviviale.

Enfin, l'Université a organisé en 2025 la première édition de la Semaine culturelle de l'USMS, un événement phare ayant rassemblé plus de 150 étudiants autour d'activités artistiques, sportives et scientifiques. Cette manifestation, appelée à devenir un rendez-vous annuel, traduit l'engagement de l'USMS à promouvoir l'ouverture, la créativité et la valorisation des compétences étudiantes en dehors du cadre strictement académique.