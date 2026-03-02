Maroc: Vernissage de l'exposition collective 'Infini'

Le vernissage d'une exposition collective intitulée "Infini" a eu lieu, samedi, à la galerie d'art Living 4 ART à Casablanca.

L'exposition propose aux visiteurs, jusqu'au 28 mars prochain, une expérience artistique fondée sur le dialogue entre différentes techniques, supports et expressions créatives.

Organisée avec la participation d'artistes issus d'horizons et d'expériences variés, cette exposition réunit des œuvres relevant de la peinture, de la sculpture, des techniques mixtes et des expressions contemporaines, offrant ainsi au public une expérience visuelle riche et ouverte à de multiples lectures.

Selon les organisateurs, l'intitulé de cette exposition reflète une vision artistique qui considère l'œuvre créative comme un espace illimité d'interprétation. Les œuvres exposées ne se referment pas sur un sens unique, mais demeurent ouvertes à la redécouverte, au gré des angles de vue et de la diversité des sensibilités.

A cette occasion, l'artiste plasticienne Ihssane Bahtane a exprimé, dans une déclaration à la MAP, sa fierté d'exposer pour la première fois dans cette galerie, estimant que sa participation à l'exposition "Infini" constitue un moment particulier dans son parcours artistique et humain.

L'artiste a précisé qu'elle y présente cinq œuvres, dont une toile intitulée "La première fois" qui incarne le sentiment du commencement avec tout ce qu'il comporte de passion, de trouble et de sincérité, ajoutant que cette œuvre traduit une relation personnelle et intime avec la couleur et l'idée, ainsi qu'avec cet instant où l'œuvre d'art naît pour la première fois.

Elle a également souligné que la participation à cette exposition collective lui offre l'opportunité de côtoyer des expériences artistiques diverses et d'entrer dans un dialogue visuel avec le public, affirmant que "l'art, dans son essence, est un espace ouvert d'expression libre et ne peut être réduit à une seule lecture".

De son côté, l'artiste plasticien Mohamed Lyaf a indiqué, dans une déclaration similaire, qu'il participe à l'exposition avec six œuvres inspirées de la dualité entre authenticité et modernité, considérée comme l'une des questions centrales de sa démarche créative.

Il a expliqué que ses travaux visent à instaurer un dialogue visuel entre l'art abstrait et l'art calligraphique, où lettres, formes et couleurs se croisent dans des compositions ouvertes à l'interprétation, reflétant un attachement à l'identité tout en manifestant une ouverture aux expressions plastiques contemporaines.

Et de préciser que ce mélange entre calligraphie et abstraction ne vise pas seulement à réinvestir le patrimoine artistique, mais à lui insuffler un souffle nouveau en phase avec les évolutions esthétiques actuelles, soulignant que l'exposition constitue un espace approprié pour partager cette vision avec un public diversifié et permettre l'interaction autour de différentes lectures de l'œuvre artistique.

A travers cette diversité d'approches et de styles, l'exposition "Infini" ambitionne de mettre en valeur la richesse de la scène artistique contemporaine et de souligner la pluralité des visions qui font de la création un champ ouvert au renouvellement et à l'innovation.

L'exposition constitue un rendez-vous artistique attirant les amateurs d'art et les passionnés d'expériences contemporaines, ainsi qu'une opportunité de renforcer le dialogue entre l'artiste, l'œuvre et le public.

Bouillon de culture

Concert

L'Institut français d'Essaouira organise, ce mardi, un concert du musicien, Ibantuta, qui propose une traversée musicale à la croisée des routes, des cultures et des imaginaires, et ce dans le cadre de la 20e édition des "Nuits du Ramadan".

"Joueur de oud, vidéaste et explorateur, Ibantuta porte un regard singulier sur la musique traditionnelle, qu'il aborde comme un espace vivant de dialogue et de transmission", indique l'Institut français sur son site web.

Originaire du Pays basque, l'artiste découvre le oud au Moyen-Orient, au Bahreïn, avant de se former durant cinq ans auprès de son maître irakien, Saad Mahmood Jawad, s'initiant à la musique modale arabe, précise la même source.

Et d'ajouter que de cette immersion est né un vaste projet de collaborations transculturelles mené à travers douze pays situés le long des anciennes Routes de la Soie, de la Chine à l'Asie centrale jusqu'au Moyen-Orient, aux côtés d'une quarantaine de musiciens jouant des instruments à cordes traditionnels.

En tournée avec son premier album, "Les Fils Musicaux des Routes de la Soie", Ibantuta propose à Essaouira un ciné-spectacle solo mêlant la puissance évocatrice du oud à des projections vidéo réalisées tout au long de son voyage, pour une expérience sensorielle conjuguant musique, images et récit.