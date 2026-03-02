Maroc: La Métropole à l'heure de 'Ramadaniat WeCasablanca'

La ville de Casablanca accueille, à l'occasion du mois sacré de Ramadan, l'événement culturel et artistique "Sacré-Cœur WeCasablanca" qui propose une programmation riche et variée visant à animer les nuits ramadanesques de la capitale économique du Royaume et renforcer son rayonnement culturel.

Cette manifestation, dont le coup d'envoi a été donné jeudi, est organisée en partenariat avec le Conseil de la ville de Casablanca, la Direction régionale de la Culture de Casablanca-Settat et le Conseil local des Oulémas de la préfecture d'arrondissements de Casablanca-Anfa, indique un communiqué des organisateurs.

Elle s'inscrit dans la dynamique culturelle que connaît la métropole, à l'initiative de la Société de développement local "Casablanca Events et Animation" et repose sur une approche participative visant à renforcer la présence de la culture dans l'espace public et à consolider les valeurs de rencontre et d'ouverture durant le mois sacré, souligne la même source.

Cet événement ambitionne également de faire de la culture et des arts un levier essentiel du vivre-ensemble et de l'animation urbaine, à travers l'organisation d'activités réunissant les habitants de la ville et les visiteurs autour d'expériences culturelles et artistiques diverses, en cohérence avec la vision aspirant à renforcer l'attractivité de Casablanca en tant que destination culturelle et urbaine de premier plan, ajoute le communiqué.

Dans ce cadre, la Cathédrale du Sacré-Cœur accueille plusieurs soirées artistiques ramadanesques organisées quotidiennement à partir de 21h30, avec la participation d'une panoplie d'artistes et de mounchidines marocains, dont El Haj Saïd Berrada, Dalal El Barnoussi de Chefchaouen (art de la hadra), El Houssine Taous, le groupe Zaouia Cherkaouia, Othmane Benmoumen, Salma Chenouani, ainsi que le mounchid Yassine Lachhab, Saad El Kouhen et le mounchid Mohamed El Mehdi Dahdouh.

Ces soirées proposent une expérience artistique et spirituelle mêlant les arts du samaâ, du madih, d'al inchad et du tarab, dans une atmosphère reflétant la diversité et l'authenticité de l'identité culturelle marocaine.

Parallèlement à ces soirées, l'Ecole supérieure des Beaux-Arts de Casablanca organise une série d'ateliers artistiques durant les week-ends à partir de 11h00. Ces ateliers portent sur la calligraphie arabe, la poterie et le dessin, dans le but d'encourager la créativité artistique et d'offrir des espaces d'apprentissage et d'échange culturel à différents publics et tranches d'âge.

"Ramadaniat WeCasablanca" constitue un rendez-vous culturel annuel visant à faire des nuits de Casablanca un espace de partage et de créativité, où spiritualité et arts se mêlent dans une expérience collective reflétant l'identité et la diversité culturelle de la ville. Selon les organisateurs, l'ensemble des activités est ouvert au grand public, dans la limite de la capacité d'accueil des espaces abritant cette manifestation.