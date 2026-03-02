Congo-Brazzaville: Présidentielle au pays - Dans la capitale, un engouement très inégal pour la campagne

Au Congo-Brazzaville, la campagne électorale a démarré le 28 février en vue de la présidentielle du 15 mars 2026. Deux semaines d'une campagne débutée timidement à Brazzaville, où les candidats ne tiennent pas encore de meetings. Denis Sassou-Nguesso, 82 ans, dont plus de 40 ans au pouvoir, est le plus âgé des candidats. Les électeurs, quant à eux, sont divisés.

Autour du rond-point du terminus Mikalou, dans le nord de la capitale du Congo-Brazzaville, les affiches de campagne de Denis Sassou-Nguesso sont nombreuses. Une seule pancarte d'un autre candidat est visible : celle de Joseph Kignoumbi Kia Mboungou.

Peu de passants prêtent attention à ces affiches. Mais certains affirment qu'ils iront bien voter le 15 mars. « On doit voter puisque nous voyons que les choses ne s'améliorent pas. En allant voter, on pense qu'il y aura un changement », souligne un jeune homme.

« Maintenant, j'ai un candidat en tête, dont je ne dévoile pas le nom. C'est pour celui-là que j'irai voter. J'ai déjà mon livret [ma carte d'identité, NDLR]. Je me suis déjà fait enregistrer. Je serai dans les urnes. J'irai voter », affirme un autre.

« J'irai voter le jour où mon fils sera candidat à la présidence... »

Mais, pour d'autres Brazzavillois, le choix sera celui de l'abstention. « Pour le 15 mars, je dirai à tous les Congolais de ne pas aller voter. Même si on vote ou on ne vote pas, il [le président Sassou-Nguesso, NDLR] sera toujours président. On ira voter pour qui ? Je serai, en ce qui me concerne, à la maison », lance un passant.

« À mon avis, j'irai voter le jour où mon fils sera candidat à la présidence... Parce que je sais que mon fils, lui, ne va pas m'oublier. Mais, avec leurs histoires, j'en doute. Je serai à la maison, tant que je n'ai pas un politicien dans la famille », lâche une vendeuse de patates.

Sept candidats sont en lice pour la présidentielle. Denis Sassou-Nguesso tiendra un meeting dans la capitale le 13 mars.