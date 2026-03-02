Afrique: Mondial FIBA 2027 - La bataille pour le MVP s'intensifie

Le Soleil
L'équipe nationale de basketball sénégalaise bat celle du Madagascar lors de la deuxième journée de la 2e fenêtre des éliminatoires pour la qualification en Coupe du monde 2027 au Qatar.
2 Mars 2026
allAfrica.com
Par Mame Maïmouna Sy

La dernière journée des Éliminatoires de la zone Afrique pour le Mondial FIBA 2027 s’est achevée dimanche 1er mars, avec des rencontres palpitantes à Dakar et Alexandrie.

Au stade Marius Ndiaye de Dakar, le Sénégal a dominé la RD Congo 75–56 grâce à une prestation solide de Brancou Badio, meilleur marqueur de son équipe avec 20 points et huit passes décisives, ponctuée d’un dunk spectaculaire au troisième quart-temps.

Dans le même temps, la Côte d’Ivoire a largement battu Madagascar 99–74, portée par Assemian Moulare. Le meneur de 23 ans a orchestré l’attaque ivoirienne avec 11 passes décisives, ajouté 13 points et capté sept rebonds concluant ainsi sa prestation en beauté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À Alexandrie, en Égypte, l’Angola a surclassé l’Ouganda 90–68, mais le vrai duel de la journée a opposé le Mali à l’Angola. Siriman Kanouté a porté son équipe malienne avec 23 points et un record de 15 passes décisives, tandis qu’Oumar Ballo a fait sensation en inscrivant 10 points en moins de trois minutes et terminant avec 17 points, 7 rebonds et 2 passes décisives, permettant au Mali de l’emporter 80–79.

Du côté de l’Égypte, Ehab Amin a retrouvé toute son agressivité après son expulsion lors du match précédent. Avec 15 points, 8 rebonds et 3 interceptions, il a été déterminant dans la victoire égyptienne 91–52 contre l’Ouganda, enregistrant la meilleure évaluation du match avec un différentiel de +18.

Ces performances illustrent l’intensité des Éliminatoires et promettent une course très disputée pour le titre de MVP entre Assemian Moulare, Siriman Kanouté, Oumar Ballo, Brancou Badio et Ehab Amin, qui ont tous brillé lors de cette dernière journée.

Tagged:
Copyright © 2026 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.