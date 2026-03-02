Afrique: Mondial FIBA 2027 - La bataille pour le MVP s'intensifie

L'équipe nationale de basketball sénégalaise bat celle du Madagascar lors de la deuxième journée de la 2e fenêtre des éliminatoires pour la qualification en Coupe du monde 2027 au Qatar.

La dernière journée des Éliminatoires de la zone Afrique pour le Mondial FIBA 2027 s’est achevée dimanche 1er mars, avec des rencontres palpitantes à Dakar et Alexandrie.

Au stade Marius Ndiaye de Dakar, le Sénégal a dominé la RD Congo 75–56 grâce à une prestation solide de Brancou Badio, meilleur marqueur de son équipe avec 20 points et huit passes décisives, ponctuée d’un dunk spectaculaire au troisième quart-temps.

Dans le même temps, la Côte d’Ivoire a largement battu Madagascar 99–74, portée par Assemian Moulare. Le meneur de 23 ans a orchestré l’attaque ivoirienne avec 11 passes décisives, ajouté 13 points et capté sept rebonds concluant ainsi sa prestation en beauté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À Alexandrie, en Égypte, l’Angola a surclassé l’Ouganda 90–68, mais le vrai duel de la journée a opposé le Mali à l’Angola. Siriman Kanouté a porté son équipe malienne avec 23 points et un record de 15 passes décisives, tandis qu’Oumar Ballo a fait sensation en inscrivant 10 points en moins de trois minutes et terminant avec 17 points, 7 rebonds et 2 passes décisives, permettant au Mali de l’emporter 80–79.

Du côté de l’Égypte, Ehab Amin a retrouvé toute son agressivité après son expulsion lors du match précédent. Avec 15 points, 8 rebonds et 3 interceptions, il a été déterminant dans la victoire égyptienne 91–52 contre l’Ouganda, enregistrant la meilleure évaluation du match avec un différentiel de +18.

Ces performances illustrent l’intensité des Éliminatoires et promettent une course très disputée pour le titre de MVP entre Assemian Moulare, Siriman Kanouté, Oumar Ballo, Brancou Badio et Ehab Amin, qui ont tous brillé lors de cette dernière journée.