Afrique: Amir Abdou nouveau sélectionneur du pays

2 Mars 2026
Libération (Casablanca)

Le Comorien Amir Abdou a été désigné nouveau sélectionneur national des Etalons, a annoncé, samedi soir, la Fédération burkinabè de Football (FBF).

"A l'issue d'un appel à candidatures suivi d'un examen rigoureux des différents profils, le technicien comorien Amir Abdou a été officiellement retenu pour prendre les rênes de l'équipe A du Burkina Faso", a écrit la FBF sur sa page Facebook.

Actuel entraineur de Hassania d'Agadir (HUSA), Amir Abdo (53 ans) avait conduit les Comores pour la première fois de leur histoire en 8es de finale de la CAN en 2021, puis la Mauritanie lors de l'édition de 2023.

La FBF avait lancé un appel à candidature le 6 février en vue de pourvoir ce poste vacant de sélectionneur national, après le limogeage de Brahima Traoré suite aux résultats en deçà des attentes lors de la CAN 2025 au Maroc.

