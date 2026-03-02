Sénégal: Suppression du concours d'entrée en classe de Sixième : Vers une scolarité plus inclusive

Le ministère de l’Éducation nationale a officialisé ce vendredi 28 Février la suppression du concours d’entrée en classe de Sixième. Cette mesure, applicable à partir de la session 2026, s’inscrit dans le cadre des réformes structurelles initiées par l’État du Sénégal afin de rendre le système éducatif plus équitable, plus inclusif, plus démocratique et conforme aux exigences de la scolarité obligatoire.

Une mise en œuvre effective

Dans une note adressée aux Inspecteurs d’Académie, le ministère de l’Éducation nationale informe les Inspecteurs d’Académie de l’opérationnalisation prochaine de la suppression du concours d’entrée en classe de Sixième, à compter de la session 2026.

Les Inspecteurs sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir une mise en œuvre rigoureuse de cette directive dans leurs circonscriptions respectives, dans l’attente d’une note de cadrage détaillée.

Elle découle notamment de la Directive n°14 issue du Conseil interministériel sur la préparation des examens et concours de 2025.

L’objectif est clair : mettre fin à la barrière sélective du concours d’entrée au collège et privilégier désormais le parcours global de l’élève.

Une suppression encadrée

Si la suppression du concours ouvre la voie à une transition automatique vers la Sixième, sous réserve de la réussite au CFEE, il n'en demeure pas moins que cette évolution implique une importante préparation logistique. Parmi les mesures anticipées figurent : un état des lieux des infrastructures et de l’environnement des établissements afin de préparer l’accueil effectif des élèves en classe de Sixième.

Pour accompagner cette mesure, le développement de stratégies de communication et de sensibilisation à l’endroit des acteurs et partenaires de l’école est nécessaire.

A cela s'ajoute la mise en place d’un dispositif de soutien pédagogique en faveur des candidats au Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE), et l’établissement, en collaboration avec les principaux de collège, d’un mécanisme facilitant la transition entre le CM2 et la classe de Sixième.

La gestion du CFEE « dans le centre », avec une série d’instructions précises destinées à encadrer l’organisation matérielle et pédagogique de l’examen sera également prise en compte.

Les Inspecteurs d’Académie sont notamment appelés à faire le point sur le nombre de candidats, la capacité d’accueil des centres d’examen et l’effectif des enseignants mobilisables pour la surveillance, la correction et le secrétariat, en respectant les ratios retenus : deux surveillants par salle et un correcteur pour 80 copies.

Enfin, les centres d’examen ne devront pas dépasser 250 candidats afin de garantir la sécurité et la fiabilité des épreuves. Des mesures qui garantissent une gestion renforcée du CFEE et un accès direct au collège.