Maroc: Nouvelles règles pour lutter contre le gain de temps dès le Mondial-2026

Des mesures pour empêcher les joueurs de gagner du temps sur les touches, les six-mètres ou encore les simulations de blessure seront mises en œuvre à partir de la Coupe du Monde 2026, a annoncé samedi l'International Football Association Board (IFAB), l'instance garante des règles du football.

Trois mesures principales ont été entérinées durant l'assemblée générale annuelle de l'IFAB, samedi au pays de Galles, afin de "dynamiser le rythme des matches et limiter le gain de temps", selon un communiqué de l'Istance.

L'une d'elles permettra de sanctionner un joueur qui retarderait "délibérément" l'exécution d'une touche (elle sera rendue à l'adversaire) ou un six-mètres (un corner sera accordé à l'adversaire). Concrètement, si l'arbitre soupçonne une telle manoeuvre, il déclenche "un compte à rebours visuel de cinq secondes" à l'issue duquel la sanction tombe.

Cette règle était déjà à l'oeuvre quand un gardien conserve le ballon en mains trop longtemps.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Autre mesure annoncée, cette fois pour limiter les simulations de blessure : si le staff médical vient porter assistance à un joueur, celui-ci sortira du terrain et ne pourra y revenir qu'une minute après la reprise du jeu.

Enfin, un joueur remplacé aura dix secondes pour quitter la pelouse à partir du moment où l'arbitre assistant annonce le changement. Dans le cas contraire, son remplaçant devra patienter une minute sur le bord du terrain puis attendre l'arrêt de jeu suivant pour entrer.

L'Ifab a par ailleurs étendu les possibilités de recours à l'assistance vidéo (VAR), notamment lorsqu'un doute existe après un deuxième carton jaune pour un même joueur, ou après un corner litigieux.

Une réflexion va également être menée concernant deux scénarios: quand des joueurs "décident unilatéralement de quitter le terrain" pour protester contre une décision arbitrale, et quand "des joueurs se couvrent la bouche" lors d'une joute verbale.