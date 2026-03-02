Maroc: Commémoration à Laâyoune des anniversaires de la bataille de Dcheira et du départ du dernier soldat étranger des provinces du Sud

La famille de la résistance et des membres de l'armée de libération ont commémoré, samedi à Laâyoune, dans un climat de fierté et de joie, le 68e anniversaire de la bataille de Dcheira, coïncidant avec le 50e anniversaire du départ du dernier soldat étranger des provinces du Sud du Royaume.

La commémoration de ces deux anniversaires constitue un événement phare dans l'histoire de la lutte nationale pour le parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume et la récupération des provinces du Sud, a souligné le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri, lors d'un meeting organisé à Laâyoune.

Dans une allocution lue au nom du délégué régional des anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Hassan Anouzla, M. El Ktiri a mis en avant la participation distinguée des fils des provinces du Sud au processus de lutte nationale pour la liberté, l'indépendance et le parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume.

Il a aussi mis l'accent sur l'attachement indéfectible des habitants du Sahara marocain au Glorieux Trône Alaouite, tout en rappelant quelques phases de l'histoire de la résistance nationale, ainsi que les valeurs d'unité et de communion entre les Marocains dans les différentes régions du Royaume, les sacrifices consentis par les combattants et leurs actions pour déjouer les manoeuvres visant à porter atteinte à l'unité du pays.

La bataille de Dcheira est une illustration de l'héroïsme et de la bravoure dont ont fait montre les fils du Sahara marocain au sein de l'armée de libération en infligeant une retentissante défaite aux forces coloniales étrangères, a fait observer M. El Ktiri.

Il a également noté que cette bataille a eu lieu quelques jours seulement après la visite de Feu SM le Roi Mohammed V en 1958 à M'Hamid Al Ghizlane où le regretté Souverain, en s'adressant aux délégations et aux représentants des tribus sahraouies, avait appelé à la mobilisation pour la libération du Sahara marocain.

Le Haut-commissaire a aussi passé en revue les principales étapes de cette lutte nationale, citant notamment la récupération de Tarfaya en 1958, de Sidi Ifni en 1969 et le recouvrement des provinces du Sud à la faveur de la Glorieuse Marche Verte, couronnée par le départ du dernier soldat espagnol le 28 février 1976 et consolidée par la récupération d'Oued Eddahab le 14 août 1979.

En outre, il a mis en avant la continuité de cette dynamique sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, axée sur le développement des provinces du Sud et la consolidation des fondements de l'Etat de droit, tout en rappelant le Discours Royal du 31 octobre 2025, prononcé après l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU, consacrant le plan d'autonomie comme unique base pour le règlement définitif de la question du Sahara marocain.

Lors de cette rencontre, un hommage a été rendu à plusieurs anciens résistants de la province, en guise de reconnaissance des grands sacrifices qu'ils ont consentis au service de la Nation. Des aides financières ont été également remises au profit des membres de la famille d'anciens résistants et leurs ayants droit.