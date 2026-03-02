Afrique: Eliminatoires Mondial 2027 - Les joueurs du pays n'ont pas été à la hauteur de leur potentiel' (Coach)

Le sélectionneur de l'équipe nationale de basket-ball de la République démocratique du Congo (RDC), Michel Perrin, a reconnu que ses joueurs n'ont pas été à la hauteur de leur potentiel, face au Sénégal, soulignant que l'équipe a manqué de concentration en défense et dans les tirs primés.

"Ce qui nous a manqué, c'est un peu de talent. Notre pourcentage à trois points sur l'ensemble du tournoi est très faible, alors que le tir à trois points dans le basket moderne est une arme absolue. Nous avons aussi manqué de concentration en défense" a-t-il déclaré.

Il s'exprimait, dimanche, en conférence de presse après la défaite de son équipe face au Sénégal (56-75), lors du troisième match de cette deuxième fenêtre des éliminatoires du Mondial 2027.

Avec trois points, la RDC occupe la troisième place du groupe B, derrière la Côte d'Ivoire (6 points), leader, et le Sénégal (5 points). Madagascar ferme le classement avec trois points.

"Nous sommes réputés être une équipe forte physiquement, très rugueuse en défense et avec un collectif qui passe bien la balle. Et il s'avère que cette fenêtre-ci, ça n'a pas ressemblé à ça. Par exemple, nous avions demandé de sortir Brancou Badio du match, et pourtant il termine meilleur marqueur avec un excellent pourcentage à trois points et nous marque un trois points assassin en fin de match" a-t-il ajouté.

"Cela révèle un manque de focus et d'attention sur l'essentiel, signe d'une sélection encore immature. Nous avons fait le minimum syndical" a-t-il expliqué.

Il a évoqué les difficultés liées au renouvellement de l'équipe, aux absences et aux blessures. "Tous les ajustements avec des jeunes joueurs qui arrivent - la moitié de l'équipe était renouvelée - ne se font pas en deux jours," a précisé Perrin, saluant toutefois l'expérience acquise par les nouveaux joueurs.

Le capitaine de la sélection congolaise, Rolly Fula, a confirmé un manque de rythme et de pratique. "Personnellement, ça fait six mois que je n'ai pas joué... Mais ce n'est pas une excuse" a-t-il déclaré.

"C'est vraiment dommage. On sait tous que la RDC dépasse normalement les 50 % aux lancers francs. Pour cette fenêtre, ils ont été en dessous. Nous devons retourner travailler pour retrouver notre habitude et dépasser les 50 %," a-t-il ajouté.