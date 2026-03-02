Afrique: Basket - DeSagana Diop salue l'engouement du public et appelle l'État à soutenir davantage le sport

Dakar — L'entraîneur des Lions du Sénégal, Ngagne DeSagana Diop, a salué, dimanche à Dakar, "l'engouement du public" lors des trois matchs de la deuxième fenêtre des éliminatoires du Mondial 2027 et a invité l'État à "poursuivre ses efforts d'investissements" dans le sport afin de favoriser de meilleures performances.

"Je voudrais remercier le public sénégalais qui est venu soutenir l'équipe pendant les trois matchs. Cela fait plus de 25 ans que je suis aux États-Unis et que j'ai joué en NBA, et je n'ai jamais vu un public aussi à fond derrière son équipe. Ils viennent nous supporter. Ce n'est pas qu'en basket, en football aussi, c'est pareil. Les Sénégalais aiment le sport. Ce sont des passionnés", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait en conférence de presse après la victoire du Sénégal contre la RD Congo (75-56), match comptant de cette deuxième fenêtre des éliminatoires.

Les Lions terminent ces éliminatoires avec un bilan de deux victoires et une défaite. Avec cinq points, ils occupent la deuxième place du groupe B derrière la Côte d'Ivoire, qui totalise trois victoires (6 points). La RD Congo est troisième avec quatre points, tandis que Madagascar ferme le classement avec trois points.

"Je sais que l'État a déjà beaucoup investi dans le domaine du sport, mais je l'invite à faire davantage, car le sport peut nous apporter encore plus de satisfaction avec des investissements bien ciblés. Les Sénégalais aiment le sport et c'est beau à voir", a-t-il ajouté.

Le coach des Lions a évoqué la possibilité d'organiser une autre fenêtre FIBA au Sénégal, mais cette fois au Dakar Arena. "Je suis sûr que le stade pourrait être rempli avec l'engouement que je constate au Stadium Marius-Ndiaye", a-t-il précisé.

Ngagne DeSagana Diop a également mis en avant l'engagement des joueurs et leur volonté de répondre à l'appel de l'équipe nationale, malgré les contraintes liées aux déplacements et aux échéances internationales.

"Les jeunes sont engagés. Ibrahima Faye est venu de Chine. Badio n'était autorisé qu'à jouer un seul match et a dû négocier pour en jouer deux. Ibou Badji s'est également sacrifié pour être là, quitte à subir des sanctions financières", a expliqué le coach, satisfait de l'attitude de ses joueurs.