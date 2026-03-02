Sénégal: Assassinat d'Ali Khamenei - L'ambassade iranienne ouvre un livre de condoléances à Dakar

Dakar — Un registre de condoléances sera ouvert à partir de mercredi à l'ambassade de la République islamique d'Iran, à la suite de la mort du Guide suprême de la révolution iranienne, Ali Hossaini Khamenei, survenu samedi à l'âge de 86 ans, a appris l'APS de source diplomatique.

Le registre de condoléance sera ouvert jusqu'au vendredi, de 9 à 15 heures, a indiqué la même source.

Le Guide suprême de la République islamique d'Iran a été assassiné le samedi 28 février 2026 à Téhéran après que sa résidence a été prise pour cible par les armées américaines et israéliennes.

Un trio composé du président de la République islamique d'Iran, Massoud Pezshkian, du chef du pouvoir judiciaire Gholamhossen Mohseni Ejei et d'un juriste du Conseil des Gardiens de la Constitution va assurer la transition après que Téhéran a confirmé le décès de son Guide suprême.

L'ayatollah Ali Khamenei, la plus haute autorité politique de l'Iran, est mort en même temps que le chef de l'armée, le général Abdolrahim Moussavi, le leader des Gardiens de la révolution Mohammad Pakpour et d'autres responsables de l'appareil sécuritaire iranien, dans la vague de frappes lancée par les Etats Unis d'Amérique et Israël.