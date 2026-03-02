Sénégal: Assassinat d'Ali Khamenei - L'ambassade iranienne ouvre un livre de condoléances à Dakar

2 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Un registre de condoléances sera ouvert à partir de mercredi à l'ambassade de la République islamique d'Iran, à la suite de la mort du Guide suprême de la révolution iranienne, Ali Hossaini Khamenei, survenu samedi à l'âge de 86 ans, a appris l'APS de source diplomatique.

Le registre de condoléance sera ouvert jusqu'au vendredi, de 9 à 15 heures, a indiqué la même source.

Le Guide suprême de la République islamique d'Iran a été assassiné le samedi 28 février 2026 à Téhéran après que sa résidence a été prise pour cible par les armées américaines et israéliennes.

Un trio composé du président de la République islamique d'Iran, Massoud Pezshkian, du chef du pouvoir judiciaire Gholamhossen Mohseni Ejei et d'un juriste du Conseil des Gardiens de la Constitution va assurer la transition après que Téhéran a confirmé le décès de son Guide suprême.

L'ayatollah Ali Khamenei, la plus haute autorité politique de l'Iran, est mort en même temps que le chef de l'armée, le général Abdolrahim Moussavi, le leader des Gardiens de la révolution Mohammad Pakpour et d'autres responsables de l'appareil sécuritaire iranien, dans la vague de frappes lancée par les Etats Unis d'Amérique et Israël.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.