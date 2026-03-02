Le projet d'Appui à la Protection et à l'Amélioration de l'Environnement par l'Engagement Citoyen (PAK-Citoyen), financé par l'Union Européenne, franchit une étape décisive dans sa mission de promotion d'un environnement urbain plus sain à Kinshasa. Douze plans communaux pilotes d'urbanisme et d'assainissement ont été officiellement prévalidés lors d'une rencontre stratégique tenue récemment dans la Salle Shaumba.

Ces documents essentiels, fruit d'une élaboration méticuleuse basée sur les résultats de l'enquête de référence (Baseline), visent à ancrer les actions proposées dans les réalités spécifiques de chaque commune. Ils constituent des outils stratégiques pour une planification territoriale et environnementale durable, inclusive et respectueuse de l'environnement, répondant ainsi aux défis pressants de l'urbanisation rapide de Kinshasa.

La rencontre de prévalidation a rassemblé les principaux acteurs du projet : la Commission Justice, Paix et Sauvegarde de la Création (ECC-JPSC) et son partenaire Mwangaza Congo International ASBL. Les bourgmestres des communes concernées, des experts en environnement, ainsi que les responsables des comités municipaux dédiés à la protection et à l'amélioration de l'environnement ont pris part aux échanges.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette prévalidation marque un jalon crucial dans le processus d'adoption des plans communaux. Elle témoigne d'une dynamique collective robuste en faveur d'une gouvernance environnementale participative, fondée sur la concertation et la responsabilité partagée. Les acteurs impliqués réaffirment ainsi leur engagement ferme à oeuvrer pour des solutions durables et adaptées face aux enjeux environnementaux majeurs auxquels fait face la ville de Kinshasa.

Cette étape de prévalidation est également une préparation essentielle à une table ronde qui sera organisée dans les prochains mois. Cet événement majeur aura pour objectif de mobiliser l'ensemble des parties prenantes institutions, société civile, scientifiques et partenaires techniques et financiers en vue de la vulgarisation et de l'appropriation effective de ces plans communaux.

L'objectif général de cette démarche est d'assurer une pré-validation participative des Plans Communaux d'Urbanisme et d'Assainissement (PCU et PCA) des 12 communes pilotes, garantissant ainsi leur pertinence et leur acceptation par les communautés locales pour un avenir urbain plus durable et résilient.