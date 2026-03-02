Congo-Kinshasa: Le JUNCAO peut-il devenir une solution durable contre l'érosion et la dégradation des sols en RDC ?

L'érosion des sols, la dégradation des terres agricoles et l'ensablement des cours d'eau constituent aujourd'hui l'un des défis environnementaux et économiques majeurs en République démocratique du Congo.

Dans plusieurs provinces, ces phénomènes détruisent les habitations, fragilisent les routes de desserte agricole et compromettent la production agricole. Face à cette situation, des solutions biologiques et durables commencent à émerger.

Parmi elles, la technologie JUNCAO, une plante herbacée aux multiples vertus, utilisée à la fois pour stabiliser les sols, améliorer leur fertilité, produire des champignons comestibles, fournir du fourrage pour le bétail et contribuer à la protection de l'environnement. Le JUNCAO peut-il devenir une solution durable contre l'érosion et la dégradation des sols en RDC ?

Clément Tshietshiam Muntu'abu, président de la Fondation Tsietshiam, qui pilote l'introduction et la sensibilisation autour de cette technologie en République démocratique du Congo en parle avec Jocelyne Musau dans Okapi Service.