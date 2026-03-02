Congo-Kinshasa: Installation de la direction provinciale de DRC Gold Trading SA à Lubumbashi

2 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

DRC Gold Trading SA est officiellement installé dans la province du Haut-Katanga depuis jeudi 26 février. Le siège de sa direction provinciale est désormais ouvert à Lubumbashi. DRC Gold Trading SA est une entreprise du portefeuille de l'État congolais, spécialisée dans la traçabilité de l'or, la lutte contre la fraude et la contrebande dans la filière de l'or artisanal et à petite échelle.

L'installation officielle de DRC Gold Trading SA a été marquée par l'inauguration du bâtiment abritant son siège provincial. La cérémonie a été présidée par le ministre des Mines, Louis Wathum.

L'arrivée de cette succursale dans le Haut-Katanga est saluée par plusieurs acteurs de la société civile, notamment l'organisation CASMIA-G Asbl, active dans le secteur minier.

Dans un communiqué de presse, CASMIA considère l'implantation de DRC Gold Trading SA comme une opportunité majeure pour le gouvernement. Elle y voit un signe de détermination des autorités congolaises à reprendre le contrôle de leurs ressources naturelles, particulièrement dans un secteur où l'illégalité, la contrebande et le manque de régulation ont longtemps constitué la norme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour l'organisation, ce déploiement provincial est un indicateur clair de la volonté de l'État d'aller vers une appropriation responsable et rigoureuse de la filière aurifère.

Exhortation à renforcer la politique nationale sur l'or artisanal

CASMIA-G Asbl appelle toutefois les autorités à clarifier, consolider et appliquer strictement la politique publique dédiée à l'or artisanal. Elle insiste notamment sur la traçabilité de l'or, le contrôle renforcé contre la fraude, la surveillance des postes frontaliers stratégiques, notamment :

Kasumbalesa,

Mokambo,

Sakania,

Dilolo,

Kasenga.

Pour CASMIA, ces postes représentent des points critiques dans la lutte contre la contrebande qui prive l'État d'importantes recettes.

Des défis structurels persistants dans la filière aurifère artisanale

Malgré l'ouverture de DRC Gold Trading SA dans le Haut-Katanga, CASMIA rappelle que les défis structurels restent majeurs.

L'organisation décrit des conditions d'exploitation dangereuses, des pratiques illégales persistantes et une dégradation environnementale préoccupante,

Cette organisation qualifie le secteur de l'or de « poreux, exécrable et archaïque ».

Elle dénonce par ailleurs la présence d'acheteurs étrangers opérant illégalement sur plusieurs sites, l'installation non autorisée d'unités d'extraction et de traitement, l'exploitation aurifère dans des périmètres appartenant à des entreprises légalement établies, notamment :

Kisenge Manganese,

Communière,

Kibali Gold Mining

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.