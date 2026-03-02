Congo-Kinshasa: LINAFOOT Ligue 1 - Mazembe écrase Lubumbashi Sport, V.Club accroché par Céleste FC

Le TP Mazembe s'est imposé face à Lubumbashi Sport sur le score de 2-0, dimanche 1er mars au stade Kibasa Maliba, dans le cadre du groupe A du championnat national de football de la RDC. Dans le groupe B, l'AS V.Club et Céleste FC se sont séparés sur un score vierge à Kinshasa.
Cette victoire de TP Mazembe a été obtenue grâce aux réalisations de Dan Mbaya à la 8e minute et de Lanjesi Nkhoma à la 57e. Elle permet aux Corbeaux de consolider leur position en tête du groupe A.
Dans la même enceinte, le JS Bazano a dominé le SC Don Bosco sur le score de 2-1 et grimpe à la 13e position.
Au stade des Jeunes, l'AS Malole a battu l'US Panda B52 (2-0) ; tandis que le FC Saint-Luc a battu l'AS New Soger (1-0), grâce à un but précoce de Didier Mulumba inscrit à la 10e minute.
Enfin, le FC Tshikas a pris le dessus sur l'AS Simba sur le score de 1-0.
Dans le groupe B, le duel disputé au stade Joseph-Kabila-Kabange entre le FC Les Aigles du Congo et le FC Étoile du Kivu s'est soldé par un spectaculaire nul (2-2), marqué notamment par un doublé de Helton Kayembe, et consolide la position des Aigles à la tête du groupe B.
L'As V.Club coincée
À Kinshasa, au stade Tata Raphaël, l'AS V.Club a été tenue en échec par Céleste FC (0-0), laissant filer des points précieux dans la course au classement.
Cette journée confirme l'intensité de la compétition, où chaque point pèse déjà lourd dans la lutte pour la qualification à la phase décisive.
Voici l'actuel classement du groupe A :
1 TP Mazembe -- 52 pts
2 FC Saint Eloi Lupopo 45 pts
3 AS Simba --43 pts
4 CS Don Bosco --36 pts
5 CS Manika --32 pts
6 FC Blessing --32 pts
7 AS Saint Luc --32 pts
8 FC Tanganyika -31 pts
9 FC Lubumbashi Sport 28 pts
10 US Tshinkunku -- 28 pts
11 AS New Soger -- 26 pts
12 AS Malole -- 26 pts
13 JSG Bazano -- 25 pts
14 Sanga Balende 24 pts
15 FC Tshikas --19 pts
15 US Panda B52 13 pts
Groupe B
1.FC Les Aigles du Congo -- 40 pts
2.As vita club 34 pts
3.AS Maniema Union -- 33 pts
4.AS Dauphin Noir -- 31 pts
5.FC Céleste -- 29pts
6.AC Rangers -- 26 pts
7.FC New Jack -- 23 pts
8.AF Anges Verts -- 20 pts
9.FC MK -- 19 pts
10.FC Étoile du Kivu -- 20 pts
11.FC Renaissance -- 18 pts
12.OC Renaissance du Congo -- 18 pts
13.OC Bukavu Dawa -- 10 pts
14.Dcmp -- 2 pts