Congo-Kinshasa: LINAFOOT Ligue 1 - Mazembe écrase Lubumbashi Sport, V.Club accroché par Céleste FC

2 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le TP Mazembe s'est imposé face à Lubumbashi Sport sur le score de 2-0, dimanche 1er mars au stade Kibasa Maliba, dans le cadre du groupe A du championnat national de football de la RDC. Dans le groupe B, l'AS V.Club et Céleste FC se sont séparés sur un score vierge à Kinshasa.

Cette victoire de TP Mazembe a été obtenue grâce aux réalisations de Dan Mbaya à la 8e minute et de Lanjesi Nkhoma à la 57e. Elle permet aux Corbeaux de consolider leur position en tête du groupe A.

Dans la même enceinte, le JS Bazano a dominé le SC Don Bosco sur le score de 2-1 et grimpe à la 13e position.

Au stade des Jeunes, l'AS Malole a battu l'US Panda B52 (2-0) ; tandis que le FC Saint-Luc a battu l'AS New Soger (1-0), grâce à un but précoce de Didier Mulumba inscrit à la 10e minute.

Enfin, le FC Tshikas a pris le dessus sur l'AS Simba sur le score de 1-0.

Dans le groupe B, le duel disputé au stade Joseph-Kabila-Kabange entre le FC Les Aigles du Congo et le FC Étoile du Kivu s'est soldé par un spectaculaire nul (2-2), marqué notamment par un doublé de Helton Kayembe, et consolide la position des Aigles à la tête du groupe B.

L'As V.Club coincée

À Kinshasa, au stade Tata Raphaël, l'AS V.Club a été tenue en échec par Céleste FC (0-0), laissant filer des points précieux dans la course au classement.

Cette journée confirme l'intensité de la compétition, où chaque point pèse déjà lourd dans la lutte pour la qualification à la phase décisive.

Voici l'actuel classement du groupe A :

1 TP Mazembe -- 52 pts

2 FC Saint Eloi Lupopo 45 pts

3 AS Simba --43 pts

4 CS Don Bosco --36 pts

5 CS Manika --32 pts

6 FC Blessing --32 pts

7 AS Saint Luc --32 pts

8 FC Tanganyika -31 pts

9 FC Lubumbashi Sport 28 pts

10 US Tshinkunku -- 28 pts

11 AS New Soger -- 26 pts

12 AS Malole -- 26 pts

13 JSG Bazano -- 25 pts

14 Sanga Balende 24 pts

15 FC Tshikas --19 pts

15 US Panda B52 13 pts

Groupe B

1.FC Les Aigles du Congo -- 40 pts

2.As vita club 34 pts

3.AS Maniema Union -- 33 pts

4.AS Dauphin Noir -- 31 pts

5.FC Céleste -- 29pts

6.AC Rangers -- 26 pts

7.FC New Jack -- 23 pts

8.AF Anges Verts -- 20 pts

9.FC MK -- 19 pts

10.FC Étoile du Kivu -- 20 pts

11.FC Renaissance -- 18 pts

12.OC Renaissance du Congo -- 18 pts

13.OC Bukavu Dawa -- 10 pts

14.Dcmp -- 2 pts

