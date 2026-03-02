Ile Maurice: Une immersion au coeur d'une tradition vivante

Dimanche 1eᣴ mars, à l'aube, la saison de la pêche à la senne a officiellement débuté. Une date attendue, qui marque le coup d'envoi de sept mois d'activité, jusqu'au 1eᣴ octobre.

À Poste-de-Flacq, les pêcheurs étaient déjà en mer bien avant 9 h. «Nou finn kit la zete depi 6er gramatin», confie l'un d'eux. À bord du Saint Raphaël, le bateau de Steven Ramen sur lequel nous avons bravé la mer pour vivre cette tradition, l'ambiance est à la concentration. Aux côtés des marins, Patrick Fortuno, secrétaire de l'Apostolat de la mer rappelle que cette ouverture est aussi un moment de partage pour toute la communauté.

Au large, la senne est lancée avec précision. Les gestes sont sûrs, hérités d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Les regards scrutent la mer, espérant une prise abondante.

Après plus de quatre heures de travail, retour à Belle-Mare. Sur la plage, une foule attend déjà. Verdict : environ 300 kilos de poissons, moins que les 500 espérés. «Lamer inn sanze... Me ena ziska oktob pou ale», souffle un pêcheur, partagé entre déception et espoir.

La saison est ouverte. Et avec elle, une tradition qui continue de faire vivre et vibrer tout un village.