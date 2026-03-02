Ile Maurice: Une immersion au coeur d'une tradition vivante

2 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir Beekash Roopun Prithvi Bissessur

Dimanche 1eᣴ mars, à l'aube, la saison de la pêche à la senne a officiellement débuté. Une date attendue, qui marque le coup d'envoi de sept mois d'activité, jusqu'au 1eᣴ octobre.

À Poste-de-Flacq, les pêcheurs étaient déjà en mer bien avant 9 h. «Nou finn kit la zete depi 6er gramatin», confie l'un d'eux. À bord du Saint Raphaël, le bateau de Steven Ramen sur lequel nous avons bravé la mer pour vivre cette tradition, l'ambiance est à la concentration. Aux côtés des marins, Patrick Fortuno, secrétaire de l'Apostolat de la mer rappelle que cette ouverture est aussi un moment de partage pour toute la communauté.

Au large, la senne est lancée avec précision. Les gestes sont sûrs, hérités d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Les regards scrutent la mer, espérant une prise abondante.

Après plus de quatre heures de travail, retour à Belle-Mare. Sur la plage, une foule attend déjà. Verdict : environ 300 kilos de poissons, moins que les 500 espérés. «Lamer inn sanze... Me ena ziska oktob pou ale», souffle un pêcheur, partagé entre déception et espoir.

La saison est ouverte. Et avec elle, une tradition qui continue de faire vivre et vibrer tout un village.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.