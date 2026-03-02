Afrique de l'Ouest: UMOA - La Société Générale du pays , la Banque Nationale d'Investissement et NSIA Banque Côte d'Ivoire, le trio de tête pour la collecte des dépôts clientèle en 2024

Les cinquante (50) premières banques de l'UMOA mobilisent un volume de dépôts de 37 282,572 milliards en 2024 contre 34 144,20 milliards de FCFA en 2023. Ce qui correspond à une proportion de 77,74% du marché bancaire de l'UMOA.

Les 10 plus grandes banques de l'UMOA en 2024 en termes de dépôts

Les banques ivoiriennes marquent leur suprématie dans le classement TOP 50 avec un nombre de 16 entités suivies de celles du Sénégal avec 11 banques nominées, et ensuite du Burkina Faso (6), du Mali (6), du Bénin (5), du Togo (5) et du Niger (1).

Avec un poids de 5,75%, la Société Générale Côte d'Ivoire (SGCI) conserve sa première place de leader du marché des dépôts, avec une valeur estimée à 2 759,54 milliards en 2024 contre 2715,30 milliards de FCFA en 2023.

Pour une part de 3,84%, la Banque Nationale d'investissement (BNI) se positionne deuxième avec 1 843,41 milliards de dépôts en 2024, contre 1358,93 milliards de FCFA en 2023.

NSIA Banque Côte d'Ivoire (3ième) a contribué à la mobilisation des dépôts bancaires au sein de l'Union à hauteur de 3,55% du total en 2024 pour un volume s'établissant à 1700.88 milliards contre 1 415,89 milliards de FCFA en 2023.

Avec 3,44%, Coris Bank International-Côte d'Ivoire ressort en 4ème position avec 1 651,00 milliards de FCFA en 2024 contre 1454,15 en 2023.

La Banque Atlantique Côte d'Ivoire (5ième) mobilise 3,27% des dépôts clientèle pour un montant de 1 566,15 milliards en 2024 contre 1412,95 milliards de FCFA en 2023.

Ecobank Côte d'Ivoire (6ième) concentre 2,95% des ressources de la clientèle avec un volume qui est passé de 1 412,75 milliards en 2023 à 1451,16 milliards de FCFA en 2023.

La Société Ivoirienne de Banque (7ième) mobilise un volume de dépôts de 1398,75 milliards (2,92%) en 2024 contre 1294,41 milliards de FCFA en 2023.

Deux banques sénégalaises figurent dans le TOP 10 pour la mobilisation des dépôts. La CBAO, Groupe Attijariwafa bank qui est à la 8ième position (2,79%) avec 1 340,29 milliards en 2024 contre 1217,19 milliards de FCFA en 2023. Quant à la Société Générale Sénégal (9ième), elle polarise respectivement des dépôts de 1305,19 milliards (2,72%) et 1113,50 milliards de FCFA.

La Banque de Développement du Mali (2,06%) ferme la marche du podium TOP 10 pour la collecte des dépôts, avec 987,12 milliards de FCFA en 2024 contre 935,61 milliards de FCFA en 2023.