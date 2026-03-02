Cameroun: Kim jong-un propose des missiles à l'iran - « Un seul peut détruire israël »

Kim Jong-un vient de franchir une ligne rouge. Le leader nord-coréen a proposé de fournir des missiles à l'Iran, avec une déclaration qui résonne comme un avertissement existentiel : « Un seul de ces missiles peut détruire entièrement Israël. » Cette annonce, si elle se concrétise, ferait basculer le conflit irano-israélien dans une dimension totalement nouvelle.

Une offre qui change la donne militaire

Alors que la guerre fait rage entre l'Iran et la coalition israélo-américaine, Pyongyang sort de son silence. Kim Jong-un se dit prêt à mettre son arsenal à disposition de Téhéran. La Corée du Nord possède l'un des programmes balistiques les plus avancés au monde, avec des missiles capables d'atteindre des cibles lointaines et potentiellement équipés de têtes nucléaires.

La capacité de destruction nord-coréenne en chiffres

L'arsenal nord-coréen comprend des missiles de différentes portées. Les Hwasong, par exemple, peuvent théoriquement toucher le territoire américain. Fournir de tels engins à l'Iran, c'est offrir à Téhéran la capacité de saturer les défenses antimissiles israéliennes. Le dôme de fer, déjà sous pression face aux roquettes du Hezbollah et du Hamas, pourrait être submergé.

Qu'est-ce qu'un missile capable de détruire un État ?

L'expression de Kim Jong-un doit être prise au sérieux. Un missile équipé d'une tête nucléaire, ou même d'une charge conventionnelle massive, peut causer des dégâts catastrophiques sur une zone densément peuplée. Israël est un petit territoire. Une frappe nucléaire sur Tel Aviv ou Jérusalem anéantirait des millions de vies et briserait l'État hébreu.

Pourquoi Kim Jong-un fait cette offre maintenant

Plusieurs raisons expliquent cette sortie. D'abord, la Corée du Nord cherche à briser son isolement. En s'impliquant dans le conflit au Moyen-Orient, elle gagne un allié de poids et sort de sa marginalisation diplomatique. Ensuite, Pyongyang teste les réactions internationales. Jusqu'où peut-elle aller sans déclencher une riposte ?

L'axe Russie-Chine-Corée du Nord se renforce

La Corée du Nord est déjà alignée sur Moscou et Pékin. Fournir des missiles à l'Iran, c'est étendre cet axe à Téhéran. Les livraisons d'armes nord-coréennes à la Russie pour la guerre en Ukraine ont déjà été documentées. Le même circuit pourrait servir pour l'Iran, avec la bénédiction implicite de Moscou et de Pékin.

Le bouleversement stratégique pour Israël

L'arrivée de missiles nord-coréens en Iran changerait radicalement l'équilibre des forces. Actuellement, l'Iran dispose de missiles balistiques, mais leur précision et leur puissance restent limitées.

Les missiles nord-coréens, plus sophistiqués, pourraient frapper avec une précision chirurgicale ou avec une puissance dévastatrice. Les défenses israéliennes devraient être entièrement repensées.

La saturation des défenses antimissiles

Le principal défi pour Israël serait la saturation. Les batteries du Dôme de fer, des Frondeurs de David et des Arrow peuvent intercepter un nombre limité de cibles simultanément. Une volée massive de missiles nord-coréens, combinée aux roquettes déjà utilisées par le Hezbollah et le Hamas, submergerait ces défenses. Des villes entières deviendraient vulnérables.

La riposte inévitable d'Israël et des États-Unis

Tel Aviv et Washington ne resteront pas les bras croisés. Une livraison de missiles nord-coréens à l'Iran serait perçue comme un casus belli. Les options de riposte incluent des frappes préventives sur les sites de transfert, le bombardement des infrastructures balistiques iraniennes, ou même des actions directes contre la Corée du Nord. Le conflit s'étendrait alors à l'Asie.

Le risque d'une guerre mondiale

L'engrenage est dangereux. La Corée du Nord est protégée par la Chine. Frapper Pyongyang, c'est risquer une confrontation avec Pékin. Les États-Unis se retrouveraient pris entre leur engagement envers Israël et la nécessité d'éviter une guerre avec une puissance nucléaire asiatique. Le monde glisserait vers un conflit aux dimensions planétaires.

L'arme nucléaire nord-coréenne, facteur X

Le vrai danger vient des têtes nucléaires. Si les missiles fournis par Pyongyang sont équipés d'ogives atomiques, le seuil de l'apocalypse est franchi. Israël possède l'arme nucléaire. Une frappe nucléaire iranienne déclencherait des représailles massives. La dissuasion nucléaire, qui a maintenu la paix entre grandes puissances depuis 1945, volerait en éclats.

Les précédents de prolifération nord-coréenne

La Corée du Nord a déjà vendu des missiles à l'Iran par le passé. Des technologies balistiques ont transité par Téhéran dans les années 2000. Mais jamais il ne s'agissait d'armes aussi sophistiquées ni de menaces aussi explicites. Cette fois, le ton est différent. Kim Jong-un menace ouvertement de détruire un État membre de l'ONU.

La réaction de la communauté internationale

Les premières réactions commencent à filtrer. Les États-Unis mettent en garde contre toute escalade. La Russie et la Chine appellent à la retenue sans condamner clairement Pyongyang. L'Europe tente une médiation. Mais les mots suffiront-ils face à des missiles en route vers l'Iran ?

Le blocus maritime, option militaire

Pour empêcher les livraisons, les États-Unis pourraient imposer un blocus maritime. Les navires suspectés de transporter des armes nord-coréennes seraient arraisonnés. Mais cette mesure risquerait d'entraîner un affrontement direct avec la marine iranienne ou avec des navires battant pavillon chinois. L'escalade serait immédiate.

La course contre la montre

Le temps presse. Si l'offre de Kim Jong-un est sérieuse, les missiles pourraient être chargés, transportés et livrés en quelques semaines. Les services de renseignement israéliens et américains sont en alerte maximale. Chaque cargo suspect est surveillé. Mais dans l'immensité des océans, une livraison discrète reste possible.

Le bluff ou la réalité ?

Reste la question centrale : Kim Jong-un bluffe-t-il ? Le leader nord-coréen est connu pour ses déclarations provocatrices. Mais il a toujours fini par concrétiser ses menaces quand ses intérêts étaient en jeu. Son programme nucléaire en est la preuve. Prendre sa menace à la légère serait une erreur historique.

Israël face à son destin

Pour Israël, l'heure est grave. Le pays vit déjà sous la menace permanente des roquettes et des missiles. L'arrivée d'armes nord-coréennes changerait la donne. Les dirigeants israéliens préparent des plans d'urgence. Mais aucun plan ne peut arrêter un missile nucléaire. La question qui taraude les stratèges est simple : Kim Jong-un est-il prêt à déclencher l'apocalypse pour satisfaire ses ambitions géopolitiques ?