Ethiopie: La victoire d'Adwa est considérée comme le jour qui a « percé le ciel sombre de l'Afrique », a déclaré le Premier ministre Abiy

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a qualifié la victoire d'Adwa de jour où « le soleil a percé un ciel qui était sombre pour toute l'Afrique et les peuples noirs », soulignant son importance historique et symbolique.

Dans un message partagé sur ses réseaux sociaux à l'occasion du 130e anniversaire de ce triomphe historique, le Premier ministre a déclaré que cette journée représente la résistance décisive de l'Éthiopie face à l'agression étrangère.

« C'est le jour où l'Éthiopie a triomphé des forces envahissantes qui avaient empiété sur ses frontières et violé sa souveraineté ainsi que la liberté de son peuple sur les montagnes d'Adwa », a-t-il affirmé.

La victoire d'Adwa, remportée le 1er mars 1896, a vu les forces éthiopiennes vaincre l'armée italienne envahissante, préservant l'indépendance de la nation et portant un coup puissant à l'expansion coloniale en Afrique.

Ce triomphe est depuis devenu un symbole de résistance, de dignité et de fierté noire à travers le continent et la diaspora plus large.

Le Premier ministre Abiy a en outre souligné que la victoire avait préservé une ancienne civilisation.

« C'est le jour où l'Éthiopie a protégé une civilisation qui était restée inviolée pendant trois mille ans », a-t-il noté.

Rendant hommage aux patriotes qui ont combattu à Adwa, le Premier ministre a déclaré que les ancêtres éthiopiens méritent le plus grand respect pour leur sacrifice.

« Nos ancêtres, pères et mères, méritent notre plus grand respect ; par le sacrifice de leur sang, ils nous ont transmis une Éthiopie dans laquelle nous vivons avec fierté, aux côtés d'une merveilleuse civilisation, d'une histoire et d'un grand honneur », a-t-il déclaré.

Appelant les Éthiopiens d'aujourd'hui à honorer cet héritage, le Premier ministre a exhorté à l'unité et à un effort national collectif.

« Nous, Éthiopiens d'aujourd'hui, devons préserver le pays que nos ancêtres sont morts pour construire, en vivant dans l'unité et l'amour. En nous inspirant d'eux, nous devons dire "Non" à la pauvreté, à la division et à la pensée arriérée, et faire progresser l'Éthiopie vers la prospérité », a-t-il dit.

Le Premier ministre a également exprimé son optimisme quant à l'avenir du pays, affirmant espérer que le moment où l'Éthiopie deviendra plus grande que jamais n'est pas loin.