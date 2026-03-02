Ethiopie: La leçon essentielle d'Adoua est l'unité, la Paix et la Souveraineté - Président Taye

Addis-Abeba — Le Président Taye Atske Selassie a affirmé que l'héritage de la victoire d'Adoua demeure une référence intemporelle pour consolider l'unité nationale, préserver la paix, garantir la souveraineté et poursuivre avec détermination les objectifs stratégiques de long terme de l'Éthiopie.

S'exprimant devant des milliers de citoyens réunis au Mémorial de la Victoire d'Adoua à l'occasion du 130e anniversaire, célébré sous le thème « Un passé glorieux, un horizon radieux », le Chef de l'État a invité la population à traduire l'esprit d'Adoua en force économique concrète et en influence géopolitique accrue.

Il a souligné que l'héritage d'Adoua doit servir de ciment national, capable de renforcer la cohésion du pays tout en neutralisant les dynamiques de division souvent alimentées par des intérêts particuliers.

« La leçon d'Adoua consolide l'identité éthiopienne et freine les visions étroites », a-t-il déclaré. « Adoua rejette la mesquinerie politique, condamne la fragmentation et s'oppose à la corruption, à la manipulation et aux intrigues. »

Le Président a décrit Adoua comme une véritable école de valeurs, transmettant une discipline morale indispensable, en particulier face aux discours qui glorifient les conflits au lieu de promouvoir la paix.

Selon lui, l'héroïsme contemporain ne réside plus dans l'agitation ou l'appel à l'affrontement, mais dans la capacité à consolider la paix, servir la population et bâtir la nation.

Le véritable héros d'aujourd'hui, a-t-il expliqué, est celui qui défend le patriotisme, la tolérance, le savoir, la sagesse et le progrès partagé.

Le président a défini l'identité éthiopienne, à la lumière des valeurs d'Adoua, comme un héritage vivant façonné par le sacrifice, fortifié par le travail et préservé grâce à la connaissance, à la patience et à la clairvoyance.

Dans un contexte international en mutation rapide, il a estimé que l'Éthiopie devait rester fidèle à ce qu'il a qualifié de « manifeste d'Adoua », en répondant aux aspirations de liberté et d'égalité des Éthiopiens ainsi que des peuples d'ascendance africaine, à travers des avancées concrètes en matière de développement et de prospérité nationale.

« Aujourd'hui, le sens d'Adoua est d'unir liberté et prospérité, et de transmettre aux générations futures des réalisations honorables et durables », a-t-il affirmé.

Le Président a également précisé que la commémoration d'Adoua ne se limite pas au souvenir des sacrifices consentis pour préserver la souveraineté.

Elle implique d'embrasser la vision stratégique qui a suivi la victoire historique de la Bataille d'Adoua.

S'appuyant sur des archives historiques, il a rappelé qu'après cette victoire, l'une des priorités diplomatiques majeures consistait à garantir la souveraineté nationale et à assurer un accès fiable à la mer, indispensable aux échanges internationaux.

« Ce que nous recherchons aujourd'hui n'est ni nouveau ni étranger à notre histoire », a-t-il souligné. « Il s'agit de poursuivre une trajectoire historique clairement définie. »

Il a insisté sur le fait qu'un accès durable à la mer est intrinsèquement lié à la souveraineté héritée des martyrs d'Adoua, le qualifiant de réalité nationale constante qui ne saurait être effacée par l'oubli ou la négligence.

Évoquant le parcours historique du pays, il a reconnu que l'Éthiopie a prospéré lorsqu'elle a défendu fermement ses intérêts stratégiques, mais a parfois subi des revers lorsque des calculs politiques à court terme ont compromis des éléments fondamentaux de la nation.

« Chaque fois que nous avons manqué de vision, nous avons sacrifié des intérêts stratégiques sous l'influence d'illusions politiques », a-t-il averti.

Adoua enseigne ainsi que les décisions concernant les questions nationales vitales doivent s'inscrire dans une perspective historique et servir les objectifs à long terme du pays.

Selon le Président, la victoire militaire d'Adoua doit désormais être complétée par des succès économiques et géopolitiques.

Il a estimé que les aspirations économiques de l'Éthiopie et l'avenir prometteur de ses 120 millions d'habitants ne pourront pleinement se concrétiser que lorsque le pays ne sera plus limité par des contraintes géographiques.

Réaffirmant la volonté de l'Éthiopie d'accéder à la mer, il a insisté sur le caractère pacifique et coopératif de cette démarche, fondée sur l'intérêt national et le développement mutuel.

« Notre voie repose sur la paix et la prospérité partagée », a-t-il déclaré. « L'accès à la mer doit être compris comme une question d'histoire et de justice, un enjeu existentiel pour notre génération. »

En outre, il a rappelé qu'Adoua demeure un symbole éclatant de dignité africaine et un appel permanent à transformer une liberté chèrement acquise en prospérité collective et en souveraineté durable.