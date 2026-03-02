Togo: La Havane cherche des alliés

2 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Togo Matin rapporte que l'ambassadrice de Cuba au Togo, Denisse Amaro Salabarría, a été reçue en audience par le ministre des Affaires étrangères Robert Dussey en fin de semaine dernière.

Au menu des échanges : la coopération bilatérale. Une coopération qui traverse une période difficile. Cuba, étranglée par une crise économique sans précédent, tourne au ralenti. Le manque de pétrole paralyse littéralement le pays : coupures d'électricité massives, transports à l'arrêt, industrie exsangue. L'île survit, à peine.

Dans ce contexte, la visite de la diplomate cubaine ressemble davantage à un rendez-vous de courtoisie qu'à l'amorce d'une relance concrète des relations entre les deux pays. Difficile en effet d'envisager de nouveaux projets communs quand l'un des partenaires est lui-même à bout de souffle.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.