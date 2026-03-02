Togo: Lomé et Minsk scellent leur rapprochement

Le ministre des Affaires étrangères du Biélorussie, Maxim Ryzhenkov, effectue sa première visite officielle au Togo, une étape saluée par son homologue togolais Robert Dussey.

Cette rencontre, qui fait suite à une première prise de contact le 28 septembre dernier en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, a abouti à la signature de deux accords : un mémorandum d'entente (MOU) et un accord sur l'exemption de visas diplomatiques et de service entre les deux pays. « Votre visite revêt d'une importance capitale pour nous, car malgré la coopération qui est un peu timide entre votre pays et le Togo, vous avez décidé de faire le déplacement de Lomé », a déclaré Robert Dussey lors de la cérémonie d'accueil.

Ce rapprochement intervient dans un contexte géopolitique particulier. La Biélorussie d'Alexandre Loukachenko est en effet considérée comme l'allié le plus fidèle de la Russie de Vladimir Poutine. C'est donc dans ce contexte que le Togo, à l'instar d'autres nations africaines, choisit de maintenir des relations avec Minsk, privilégiant une diplomatie de non-alignement. Maxim Ryzhenkov a lui-même reconnu la faiblesse des liens bilatéraux actuels : « Vous avez complètement raison de caractériser nos relations actuelles comme plus que timides. Mais notre travail est de faire que nos pays soient plus proches l'un de l'autre. »

Le ministre biélorusse a affiché un optimisme assumé quant à l'avenir de cette relation : « Avant la réunion du mois de septembre, je ne savais presque rien à propos du Togo, mais maintenant j'ai dans ma tête tout un programme. » Les deux pays entendent développer des projets concrets dans des domaines tels que l'industrie et l'agriculture, posant ainsi les jalons d'une coopération bilatérale qui, si elle reste encore embryonnaire, se veut résolument tournée vers l'avenir.

