Togo: Lomé et Minsk scellent leur rapprochement

2 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Le ministre des Affaires étrangères du Biélorussie, Maxim Ryzhenkov, effectue sa première visite officielle au Togo, une étape saluée par son homologue togolais Robert Dussey.

Cette rencontre, qui fait suite à une première prise de contact le 28 septembre dernier en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, a abouti à la signature de deux accords : un mémorandum d'entente (MOU) et un accord sur l'exemption de visas diplomatiques et de service entre les deux pays. « Votre visite revêt d'une importance capitale pour nous, car malgré la coopération qui est un peu timide entre votre pays et le Togo, vous avez décidé de faire le déplacement de Lomé », a déclaré Robert Dussey lors de la cérémonie d'accueil.

Ce rapprochement intervient dans un contexte géopolitique particulier. La Biélorussie d'Alexandre Loukachenko est en effet considérée comme l'allié le plus fidèle de la Russie de Vladimir Poutine. C'est donc dans ce contexte que le Togo, à l'instar d'autres nations africaines, choisit de maintenir des relations avec Minsk, privilégiant une diplomatie de non-alignement. Maxim Ryzhenkov a lui-même reconnu la faiblesse des liens bilatéraux actuels : « Vous avez complètement raison de caractériser nos relations actuelles comme plus que timides. Mais notre travail est de faire que nos pays soient plus proches l'un de l'autre. »

Le ministre biélorusse a affiché un optimisme assumé quant à l'avenir de cette relation : « Avant la réunion du mois de septembre, je ne savais presque rien à propos du Togo, mais maintenant j'ai dans ma tête tout un programme. » Les deux pays entendent développer des projets concrets dans des domaines tels que l'industrie et l'agriculture, posant ainsi les jalons d'une coopération bilatérale qui, si elle reste encore embryonnaire, se veut résolument tournée vers l'avenir.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.