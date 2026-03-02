Cote d'Ivoire: UNEEX Gblo - L'excellence en action pour bâtir un canton uni et prospère

Les membres de l'Union des élites pour l'excellence du canton Gblo (Uneex Gblo-Côte d'Ivoire), au nombre de 262, ont validé, le 28 février 2026, à la Bibliothèque nationale, à Abidjan-Plateau, le bilan présenté lors de la première assemblée générale ordinaire de l'Union.

Le ton a été donné dès l'ouverture. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour partager ce que nous savons faire et ce que nous voulons faire », a lancé le président Jean-Baptiste Mé, dit "Poquelin", élu le 7 juin 2025 à Bouaké. Huit mois après son accession à la tête de l'organisation, il a présenté le bilan moral, le bilan des activités ainsi que le rapport financier de l'exercice 2025, adoptés à main levée.

À sa suite, le secrétaire général, Franck Hervé Kouadio, a présenté les rapports de neuf secrétariats sur quinze, soit un taux de réalisation global de 46,44 %, avant d'exposer les propositions de modification des statuts et le plan d'action 2026. « L'Union appartient à tous. Les 262 membres ne sont pas tous originaires du canton Gblo. Pour adhérer, il faut surtout avoir la culture de l'excellence », a-t-il insisté, rappelant que 80 % des 17 objectifs visent l'excellence et 20 % l'assistance sociale.

En toile de fond, le thème, « Quelles solutions collectives pour un canton Gblo uni, productif et tourné vers le développement ? », résonne comme une feuille de route. « Pour atteindre l'excellence, il faut d'abord être unis. Plus nous sommes unis, plus le résultat sera excellent », a martelé le président Jean-Baptiste Mé.

Clôturant les travaux, Dr Kouamé, premier conseiller du président et président de séance, a salué « une dynamique de rigueur et de transparence ».

L'Uneex Gblo se projette désormais dans la légalisation de son statut, la construction d'un siège d'ici décembre 2026 et la création d'activités génératrices de revenus. L'excellence, désormais, se veut bâtisseuse.