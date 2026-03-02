Cote d'Ivoire: Sublime Women's Fest 2026 - Deux jours pour célébrer et former les femmes

Le promoteur Yann Boris Gnakohi a dévoilé, le 28 février 2026, à Abidjan, les grandes articulations du Sublime Women's Fest 2026. Prévu les 6 et 7 mars 2026, au collège Iges de Yopougon Sideci, l'événement s'inscrit en prélude à la Journée internationale des droits de la femme.

Placée sous le thème « Valorisation de l'engagement des femmes et des jeunes filles pour une société inclusive et équitable », cette édition est parrainée par Adama Bictogo, député-maire de Yopougon. L'objectif est de redonner la parole aux femmes, de valoriser leurs talents et de renforcer l'autonomie de plus de 500 bénéficiaires à travers des actions concrètes.

« Le Sublime Women's Fest se positionne comme une plateforme d'expression, de formation et de solidarité. En combinant action citoyenne, renforcement de capacités, soutien matériel et célébration artistique, l'événement entend créer un impact concret et durable dans la vie des femmes de Yopougon et au-delà », a indiqué Yann Boris Gnakohi.

Au cours de cette rencontre, le promoteur a précisé que le vendredi 6 mars sera consacré à une action citoyenne au collège Iges, comprenant le nettoyage du site, des travaux de peinture, l'aménagement de la voirie et un don à la mosquée. Une initiative qui traduit l'ancrage communautaire du festival.

Le samedi 7 mars, de 8 h à 15 h, place aux panels, aux sessions de mentoring, aux formations en entrepreneuriat, à un match de gala féminin, à un concours culinaire et à des stands d'exposition. Une cérémonie de remise de kits alimentaires et non alimentaires à plus de 500 femmes est également prévue, ainsi que la remise de diplômes aux participantes.

Dans la soirée du samedi 7 mars 2026, le « Sublime Women's Fest by Night » proposera des animations culturelles, une scène découverte et des concerts, avec la participation de Guy Pacôme Somian à l'animation, aux côtés de plusieurs artistes invités. À travers ce rendez-vous, les organisateurs entendent créer un impact social durable et célébrer le leadership féminin à Yopougon.