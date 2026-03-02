Cote d'Ivoire: Escalade militaire au Moyen-Orient - L'ambassade du pays en Israël rassure ses ressortissants

Face à l'escalade militaire qui embrase actuellement la région, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Israël, Sem. Féni Kouakou, a publié un communiqué officiel le 1er mars 2026, à Tel Aviv, pour rassurer la communauté ivoirienne vivant sur le territoire israélien.

Dans cette note, la représentation diplomatique indique suivre de très près l'évolution de la situation, en étroite collaboration avec les responsables de la communauté ivoirienne. Elle déplore par ailleurs la circulation d'informations erronées sur les réseaux sociaux et invite les compatriotes à privilégier les sources officielles.

Selon le communiqué, à ce jour, aucun ressortissant ivoirien, aucune autorité ivoirienne ni aucun bien appartenant à des personnes physiques ou morales ivoiriennes n'a été affecté par les bombardements en cours. L'ambassade se veut ainsi rassurante quant à la sécurité des Ivoiriens établis sur le territoire israélien, tout en maintenant une vigilance constante face à l'évolution de la situation sécuritaire.

Tout en exprimant son plein soutien aux membres de la communauté ivoirienne qui traversent ces moments difficiles, l'ambassade exhorte chacun à la plus grande prudence. Elle recommande, notamment de s'informer exclusivement par les canaux officiels ; de limiter les déplacements au strict nécessaire ; de rester à proximité des abris de protection.

En cas d'urgence ou de besoin d'assistance, les ressortissants ivoiriens sont invités à contacter l'ambassade ou les responsables de la communauté aux numéros mis à leur disposition. À travers ce communiqué, la représentation diplomatique réaffirme son engagement à veiller à la sécurité et au bien-être des Ivoiriens vivant en Israël, dans un contexte régional particulièrement tendu.