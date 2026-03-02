Cote d'Ivoire: Forum de l'Insertion Professionnelle - Mamadou Touré salue des parcours qui prouvent que 'ça marche'

Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré, a échangé, le jeudi 26 février 2026, au Plateau (Tour B - 1er étage), avec des jeunes insérés issus des précédentes éditions du Forum de l'Insertion Professionnelle.

Une rencontre riche en témoignages, qui a mis en lumière l'impact concret de cette initiative sur l'employabilité des jeunes diplômés.

Organisé par la plateforme digitale Afrique Femme, en partenariat avec le ministère et l'Agence Emploi Jeunes, le Forum a permis, depuis 2022, d'accompagner plusieurs promotions vers le marché du travail. La séance d'échanges était animée par Aïssata Sidibé N'Dia, directrice d'Afrique Femme et initiatrice du Forum, aux côtés d'Assiétou Konaté, directrice de Atihmam Conseils, en charge de la formation des bénéficiaires.

Prenant la parole, Aïssata Sidibé N'Dia a exprimé sa gratitude au ministre pour son soutien constant. Elle a souligné que plusieurs jeunes formés ont décroché des contrats à durée déterminée ou indéterminée, tandis que d'autres se sont orientés vers l'entrepreneuriat. « Il était important de présenter ces parcours et de démontrer que le programme produit des résultats mesurables », a-t-elle indiqué.

Face au ministre et aux membres de son cabinet, les bénéficiaires ont partagé leurs expériences : stages transformés en emplois, insertion progressive en entreprise, lancement d'activités génératrices de revenus. Des témoignages empreints de fierté, illustrant une transition réussie entre formation et emploi.

Pour Mamadou Touré, ces retours d'expérience confirment la pertinence du Forum. Il a estimé que ces rencontres ne sont pas de simples cadres d'échanges, mais de véritables leviers d'opportunités pour la jeunesse ivoirienne.

La cérémonie a également enregistré la présence de trente jeunes de la première session 2026 de formation en « Relation client et digital », venus s'inspirer de ces réussites. Un signal fort : le Forum de l'Insertion Professionnelle s'affirme comme un outil durable de promotion de l'emploi des jeunes et de dialogue entre décideurs publics et acteurs du développement.