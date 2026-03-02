Cote d'Ivoire: Sans abeilles, pas de vie - MELBET lance un projet pour sauver les abeilles et transformer le pays

La marque internationale MELBET, en partenariat avec la ferme apicole ivoirienne Colonie, a organisé un événement éco-responsable à Abidjan pour célébrer le lancement du projet Nectar. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la continuité des principes de la société, qui prône une présence responsable et durable en Côte d'Ivoire : MELBET investit dans le développement du pays en protégeant la biodiversité, en renforçant la production agricole locale et en créant des sources de revenus durables pour les communautés locales grâce à l'apiculture moderne.

À propos du projet Nectar : la vie est inconcevable sans abeilles

« L'apiculture ne se limite pas à la production de miel. Les abeilles assurent la pollinisation des cultures agricoles, essentielle aux récoltes et aux revenus des agriculteurs. Un partenariat avec une marque internationale comme MELBET permet de sensibiliser un public mondial à ce sujet », a souligné Alex Assahore, fondateur de la ferme Colonie.

En Côte d'Ivoire, les abeilles sont des pollinisatrices clés des cultures agricoles. Elles influencent la quantité et la qualité des récoltes, la sécurité alimentaire de l'économie régionale et la santé des écosystèmes. C'est pourquoi, dans le cadre du projet Nectar, MELBET installe 50 ruches modernes, dispense une formation professionnelle (compétences techniques et gestion d'entreprise) à l'équipe locale, fournit des équipements de protection de haute gamme, tout en assurant en continu un soutien technique. Ces actions permettront d'accroître la production de miel de qualité premium, de créer des emplois et de renforcer la résilience de l'économie locale.

« Pour MELBET, il est important non seulement d'être présent en Côte d'Ivoire, mais aussi d'être au service du pays où nous opérons légalement et sur le long terme », a déclaré un représentant de MELBET. « Le projet Nectar est précisément ce type de contribution : des actions concrètes qui protègent la nature, renforcent le secteur agricole et créent un revenu stable pour la population. »

Premier événement éco-responsable de ce format en Côte d'Ivoire

Cette action a marqué le lancement d'un projet inédit dans le pays, où une marque internationale de l'iGaming s'est associée à un producteur agricole local pour apporter un soutien concret à l'apiculture durable.

Cette initiative éco-responsable a été réalisée sur la terrasse de l'Ivory Trade Center, en plein coeur d'Abidjan. Le temps d'une soirée, l'espace s'est transformé en un jardin vivant aux couleurs jaune et noir emblématiques de MELBET : ruches, miel, plantes fleuries et décor thématique ont créé un sentiment de proximité avec la nature et le projet.

Le format de la soirée a permis des échanges ouverts sur des sujets liés à l'agroalimentaire, à l'économie et au développement durable, soulignant l'engagement de MELBET en faveur de l'investissement responsable et d'une collaboration étroite avec les communautés locales.

À propos de MELBET

MELBET est un géant mondial de l'iGaming, fort de 15 ans d'expérience sur le marché international. Présente dans 130 pays, l'entreprise compte plus de 800 000 utilisateurs.

La marque collabore avec les acteurs qui définissent les standards et les tendances dans les univers du sport et de l'iGaming. Parmi ses ambassadeurs internationaux figurent l'icône du football Andrés Iniesta et la légende de l'UFC Kamaru Usman. Son portefeuille de partenaires inclut la Juventus, le club italien le plus titré.

L'écosystème MELBET se développe de manière constante et systématique, comme en témoigne la reconnaissance de la communauté professionnelle. La marque a été lauréate de nombreuses récompenses internationales prestigieuses, comme SiGMA, EVENTUS et AffPapa.

À propos de Colonie

Colonie est une entreprise ivoirienne engagée dans le développement d'une apiculture durable et la régénération des écosystèmes.

Née de la volonté de structurer une filière miel moderne, responsable et à fort impact local, Colonie agit au croisement de la protection de la biodiversité, du renforcement des capacités rurales et de l'amélioration de la productivité agricole.

Pour nous, l'abeille n'est pas seulement productrice de miel.

Elle est un pilier de la sécurité alimentaire et un acteur clé de l'équilibre écologique.

À travers des programmes d'accompagnement technique, l'installation d'infrastructures modernes et la formation des apiculteurs, Colonie contribue à bâtir un modèle apicole plus performant, plus structuré et durable.