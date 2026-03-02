Cote d'Ivoire: Le pays - La Techweek relance le débat sur la place du e-commerce

1 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Du 2 au 15 mars 2026, s'ouvre une nouvelle édition de la « Techweek », une campagne commerciale consacrée aux produits technologiques.

L'initiative intervient dans un contexte de progression continue du commerce en ligne dans le pays.

Pendant deux semaines, des équipements tels que smartphones, accessoires électroniques et appareils électroménagers sont proposés à des prix réduits. Plusieurs marques, parmi lesquelles Samsung, Oraimo, Nasco, Smart Technology et ATL, participent à cette opération.

Au-delà de son aspect promotionnel, l'événement s'inscrit dans une stratégie plus large de consolidation du commerce numérique. Les campagnes thématiques de ce type visent généralement à accroître le volume des transactions en ligne et à renforcer la visibilité des marques partenaires.

La question de l'accès aux produits technologiques sur l'ensemble du territoire demeure un enjeu important. Selon l'entreprise, son dispositif logistique permet d'assurer des livraisons dans plusieurs villes du pays, au-delà d'Abidjan. Toutefois, le développement du e-commerce reste confronté à des défis structurels, notamment la confiance des consommateurs, la qualité des infrastructures et le coût du transport.

À travers cette initiative, la Techweek illustre la dynamique actuelle du marché ivoirien du numérique, marqué par une concurrence accrue et une demande croissante en équipements connectés. Reste à savoir dans quelle mesure ces campagnes ponctuelles influencent durablement les habitudes d'achat et la structuration du secteur.

