Tunisie: Le pays renforce sa vigilance pour protéger ses ressortissants dans le Golfe et au Moyen-Orient (MAE)

TUNIS — Le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti, a affirmé lundi que son département suivait de près l'évolution de la situation dans la région du Golfe et au Moyen-Orient et prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les Tunisiens à l'étranger et préserver leurs intérêts.

S'exprimant lors d'une réunion tenue à distance avec les chefs des missions diplomatiques et consulaires tunisiennes accréditées dans les pays concernés par les développements en cours, le ministre a insisté, selon un communiqué du département, sur la nécessité d'élever le niveau de vigilance.

Il a appelé à renforcer la communication directe et permanente avec les membres de la communauté tunisienne, à actualiser les plans d'urgence en fonction de l'évolution de la situation et à assurer une coordination étroite avec les autorités des pays d'accréditation ainsi qu'avec l'ensemble des représentations diplomatiques et consulaires tunisiennes dans la région.

Le ministre a également lancé un appel à tous les Tunisiens résidant dans les pays concernés pour qu'ils fassent preuve de la plus grande prudence, respectent les consignes des autorités locales et procèdent à leur inscription auprès des missions diplomatiques et consulaires s'ils ne l'ont pas encore fait, tout en veillant à mettre régulièrement à jour leurs coordonnées.

Il a précisé que la cellule de crise mise en place au sein du ministère fonctionne 24 heures sur 24 et assure un suivi en temps réel de la situation, en coordination continue avec les représentations tunisiennes à l'étranger.

Deux numéros d'urgence (98317530 et 92998087) ont été mis à disposition pour répondre aux demandes et préoccupations des membres de la communauté tunisienne et leur fournir l'assistance nécessaire.