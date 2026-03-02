Togo: Le Togo fait avancer le projet de nouvelle zone industrielle à Agbélouvé

Le Togo poursuit son projet de développement d'une nouvelle zone industrielle à Agbélouvé, à environ 65 km au nord de Lomé, dans le cadre de sa stratégie visant à accroître la capacité de transformation locale et à attirer les investissements.

Le projet en est à la phase d'étude de préfaisabilité et fait suite au lancement de la plateforme industrielle d'Adétikopé. Les autorités affirment que la nouvelle zone soutiendra la transformation industrielle et renforcera l'intégration dans les chaînes de valeur régionales.

Les 25 et 26 février, les décideurs politiques et les acteurs de l'industrie se sont réunis à Lomé pour discuter du modèle de parc éco-industriel et de son application au Togo. Les discussions ont porté sur la définition d'un modèle économique viable, l'obtention de financements et la mise en place de structures institutionnelles pour gérer le parc.

Les fonctionnaires ont également examiné les mesures à prendre pour rendre la zone attrayante pour les investisseurs tout en garantissant le respect des normes environnementales et sociales. Le modèle vise à promouvoir le partage des services et l'utilisation efficace des ressources par les entreprises locataires.

L'initiative s'appuie sur un accord de partenariat avec l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) pour la période 2026-2030. Cette coopération vise à développer des projets industriels et à soutenir la création de valeur ajoutée au niveau national.

Les autorités affirment que la zone d'Agbélouvé fera partie du programme de modernisation industrielle du Togo.

Points clés à retenir

Le Togo a fait de l'industrialisation un pilier de sa stratégie de croissance. La plate-forme industrielle d'Adétikopé a attiré des entreprises dans les secteurs du textile, de l'agroalimentaire et de la logistique. La zone proposée à Agbélouvé étendrait ce modèle à l'intérieur des terres et réduirait la pression sur Lomé. Les parcs éco-industriels sont conçus pour regrouper des entreprises dans un espace partagé avec des infrastructures communes. Cela permet de réduire les coûts de production et d'améliorer la gestion de l'environnement grâce au partage des services publics, au recyclage des déchets et aux systèmes énergétiques. Dans toute l'Afrique, les gouvernements utilisent les parcs industriels pour stimuler l'industrie manufacturière et les exportations.

L'Éthiopie et le Maroc ont utilisé des modèles similaires pour attirer les investissements directs étrangers et s'intégrer dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour le Togo, le succès dépendra du financement, de la gouvernance et de la qualité des infrastructures. La fiabilité de l'alimentation électrique, les liaisons de transport et l'efficacité des douanes restent des facteurs clés pour les investisseurs. Si elle est mise en oeuvre efficacement, la nouvelle zone pourrait accroître la production industrielle, créer des emplois et augmenter les recettes d'exportation. Elle pourrait également aider le Togo à passer de l'exportation de matières premières à la fabrication de produits à plus forte valeur ajoutée.