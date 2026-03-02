Afrique de l'Ouest: Le Nigeria prolonge l'interdiction d'exporter du karité pour stimuler la transformation locale

Le Nigeria a prolongé d'un an son interdiction d'exporter des noix de karité brutes, renforçant ainsi sa volonté de développer la transformation intérieure et de conserver une plus grande valeur à l'une de ses principales matières premières agricoles.

La mesure, qui prend effet du 26 février 2026 au 25 février 2027, prolonge un moratoire initial de six mois introduit en août 2025. Les autorités affirment que l'objectif est de repositionner le Nigeria dans des segments à plus forte valeur de l'industrie du karité dans le cadre du programme d'industrialisation du gouvernement.

Le Nigeria représente près de 40 % de l'offre mondiale de karité, avec une production annuelle estimée entre 350 000 et 500 000 tonnes. Pourtant, il ne capte qu'environ 1 % du marché mondial du karité, évalué à 6,5 milliards de dollars. La plupart des exportations consistent en des noix brutes, alors que le beurre de karité transformé, utilisé dans l'alimentation, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques, peut se vendre 10 à 20 fois plus cher.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En vertu du nouveau cadre, toutes les exportations de karité doivent passer par le Nigeria Commodity Exchange. Les exemptions permettant l'expédition directe de noix brutes ont été supprimées. Le gouvernement prévoit également d'utiliser le programme de soutien aux entreprises du Nigeria pour financer de nouvelles capacités de transformation.

Cette politique a déjà eu un impact sur les prix. Depuis l'annonce initiale en 2025, les prix des noix ont chuté d'environ un tiers. À la fin de la saison des récoltes en décembre, les noix de karité se négociaient à près de 850 nairas le kilogramme.

Les groupes industriels avaient demandé un délai de grâce lors de la première suspension, invoquant des pertes de contrats. Le gouvernement a refusé.

D'autres producteurs d'Afrique de l'Ouest, notamment le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Togo, ont adopté des mesures similaires.

Points clés à retenir

La décision du Nigeria reflète une stratégie plus large des producteurs d'Afrique de l'Ouest visant à accroître la valeur des produits de base longtemps exportés à l'état brut. La région domine la production mondiale de karité, mais la majeure partie de la transformation et de la commercialisation se fait à l'étranger, en particulier en Europe et en Asie. Le beurre de karité est utilisé comme équivalent du beurre de cacao dans le chocolat et comme ingrédient dans les marques mondiales de cosmétiques. Des multinationales telles que Bunge Loders Croklaan et AAK s'approvisionnent en Afrique de l'Ouest et exploitent des installations de transformation dans la région.

Toutefois, une grande partie du raffinage et de la formulation, qui génèrent des marges plus élevées, se fait encore en dehors des pays producteurs. Les interdictions d'exportation peuvent inciter à l'investissement local, mais elles créent également des tensions à court terme. Les agriculteurs et les intermédiaires doivent faire face à des prix plus bas lorsque les canaux d'exportation se rétrécissent. La capacité de transformation, l'approvisionnement en électricité et l'infrastructure logistique restent des contraintes.

Si le Nigeria parvient à développer les usines de transformation formelles et à améliorer la traçabilité, il pourrait augmenter ses recettes d'exportation et créer des emplois. Si les capacités tardent à se mettre en place, la politique risque de faire baisser les revenus agricoles sans générer de gains industriels suffisants. Le résultat dépendra du financement, de l'infrastructure et de la coordination tout au long de la chaîne de valeur.