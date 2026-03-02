Afrique: La BRVM prolonge son rallye jusqu'à la septième semaine et Solibra atteint un niveau record

2 Mars 2026
Daba Finance (Abidjan)

La BRVM a enregistré sa septième hausse hebdomadaire consécutive, soutenue par les flux de la saison des dividendes et l'augmentation de l'activité boursière. L'indice composite a progressé de 3,81% à 417,71 points. Le BRVM 30 a gagné 3,99% à 194,81 points, tandis que le Prestige a ajouté 3,39% à 164,82 points.

Plus de 11,36 millions d'actions ont été échangées au cours de la semaine pour une valeur totale de 10,06 milliards de francs CFA. La capitalisation boursière a augmenté de 591,04 milliards de francs CFA pour atteindre 16 107 milliards de francs CFA.

Solibra a mené le marché, augmentant de 24,02 % à 44 075 francs CFA, une clôture record. Le titre s'est redressé avant la publication des résultats, bien que son indice RSI soit proche de 90, ce qui suggère des conditions de surachat.

Safca CI a gagné 20,72% à 6 000 francs CFA, soutenu par les attentes d'amélioration des fondamentaux. Parmi les autres valeurs les plus performantes figurent Sode CI, en hausse de 19,15 % à 7 685 francs CFA, Sicor, en hausse de 18,29 % à 4 300 francs CFA, et Vivo Energy, en hausse de 15,06 % à 2 025 francs CFA.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A la baisse, Crown Siem a chuté de 12,26% à 2 325 francs CFA. ETIT a baissé de 8% à 31 francs CFA. SMB a perdu 4,29% à 13 400 francs CFA, tandis que Nei-Ceda a chuté de 3,97% à 1 450 francs CFA.

En Afrique, les actions ont été mitigées. L'indice de référence du Ghana a augmenté de 9 %, soutenu par les valeurs industrielles et de consommation.

Points clés à retenir

Le rallye de la BRVM reflète un changement dans le positionnement des investisseurs pendant la saison des dividendes. Les titres à haut rendement suscitent un regain de demande dans un contexte de liquidité favorable. Le volume et la valeur des échanges ont augmenté, ce qui indique une participation plus large du marché. L'augmentation de la capitalisation boursière suggère une réévaluation soutenue des sociétés cotées. Toutefois, les indicateurs techniques de certains titres de premier plan indiquent que la dynamique est tendue.

Des phases de prise de bénéfices restent possibles après des gains importants. Le cycle actuel est alimenté par la visibilité des bénéfices, les flux de dividendes et la rotation des portefeuilles vers des valeurs défensives et génératrices de liquidités. Si les résultats des entreprises confirment les attentes, le rallye pourrait se poursuivre. Dans le cas contraire, une consolidation pourrait s'ensuivre. Pour l'instant, la BRVM fait preuve d'une profondeur et d'une résilience accrues, ce qui la place parmi les marchés frontières les plus performants de la région.

Lire l'article original sur Daba Finance.

Tagged:
Copyright © 2026 Daba Finance. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.