Afrique: La BRVM prolonge son rallye jusqu'à la septième semaine et Solibra atteint un niveau record

La BRVM a enregistré sa septième hausse hebdomadaire consécutive, soutenue par les flux de la saison des dividendes et l'augmentation de l'activité boursière. L'indice composite a progressé de 3,81% à 417,71 points. Le BRVM 30 a gagné 3,99% à 194,81 points, tandis que le Prestige a ajouté 3,39% à 164,82 points.

Plus de 11,36 millions d'actions ont été échangées au cours de la semaine pour une valeur totale de 10,06 milliards de francs CFA. La capitalisation boursière a augmenté de 591,04 milliards de francs CFA pour atteindre 16 107 milliards de francs CFA.

Solibra a mené le marché, augmentant de 24,02 % à 44 075 francs CFA, une clôture record. Le titre s'est redressé avant la publication des résultats, bien que son indice RSI soit proche de 90, ce qui suggère des conditions de surachat.

Safca CI a gagné 20,72% à 6 000 francs CFA, soutenu par les attentes d'amélioration des fondamentaux. Parmi les autres valeurs les plus performantes figurent Sode CI, en hausse de 19,15 % à 7 685 francs CFA, Sicor, en hausse de 18,29 % à 4 300 francs CFA, et Vivo Energy, en hausse de 15,06 % à 2 025 francs CFA.

A la baisse, Crown Siem a chuté de 12,26% à 2 325 francs CFA. ETIT a baissé de 8% à 31 francs CFA. SMB a perdu 4,29% à 13 400 francs CFA, tandis que Nei-Ceda a chuté de 3,97% à 1 450 francs CFA.

En Afrique, les actions ont été mitigées. L'indice de référence du Ghana a augmenté de 9 %, soutenu par les valeurs industrielles et de consommation.

Points clés à retenir

Le rallye de la BRVM reflète un changement dans le positionnement des investisseurs pendant la saison des dividendes. Les titres à haut rendement suscitent un regain de demande dans un contexte de liquidité favorable. Le volume et la valeur des échanges ont augmenté, ce qui indique une participation plus large du marché. L'augmentation de la capitalisation boursière suggère une réévaluation soutenue des sociétés cotées. Toutefois, les indicateurs techniques de certains titres de premier plan indiquent que la dynamique est tendue.

Des phases de prise de bénéfices restent possibles après des gains importants. Le cycle actuel est alimenté par la visibilité des bénéfices, les flux de dividendes et la rotation des portefeuilles vers des valeurs défensives et génératrices de liquidités. Si les résultats des entreprises confirment les attentes, le rallye pourrait se poursuivre. Dans le cas contraire, une consolidation pourrait s'ensuivre. Pour l'instant, la BRVM fait preuve d'une profondeur et d'une résilience accrues, ce qui la place parmi les marchés frontières les plus performants de la région.