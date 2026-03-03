Afrique: Quelque 32 millions d'enfants atteints de déficience auditive (OMS)

Dakar — Quelque 32 millions d'enfants dans le monde souffrent de déficience auditive, a-t-on appris de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui ajoute que 60% des cas de perte auditive chez ces derniers sont évitables si la prévention et la prise en charge sont menées précocement.

"Près de 32 millions d'enfants dans le monde souffrent d'une déficience auditive invalidante. [...] La déficience auditive chez l'enfant est évitable dans 60% des cas si elle est détectée assez tôt", dit-elle dans un nouveau rapport.

Ce document publié à deux jours de la Journée mondiale de l'audition commémorée le 3 mars de chaque année est intitulé "Déficience auditive chez l'enfant : marche à suivre pour agir dès maintenant!".

L'OMS recommence ainsi la prévention de la perte auditive chez l'enfant et une prise en charge précoce des enfants souffrant de problèmes auditifs, incitant sur l'importance du cadre familial et scolaire. D'où le choix du thème de l'édition de cette année de la Journée mondiale de l'audition : "De la communauté à l'école : des soins auditifs pour chaque enfant".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"En intégrant les soins auditifs dans les programmes de santé scolaire et de santé de l'enfant, nous pouvons les aider à entendre, à apprendre et à réussir", souligne l'organisation onusienne en charge de la santé dans le monde.

Selon elle, il est essentiel de repérer et de prendre en charge précocement les enfants atteints de maladies de l'oreille ou d'une perte auditive pour prévenir les effets à long terme de la perte auditive sur le développement, l'éducation et les perspectives d'avenir de l'enfant.

Ainsi, pour garantir de meilleurs résultats pour les enfants qui ont des problèmes auriculaires et auditifs, l'OMS recommande également l'intégration de programmes de dépistage systématique et d'intervention précoce dans les plans de santé scolaire et de santé de l'enfant.

Parmi les causes courantes de perte auditive qu'il est possible de prévenir et de traiter, figurent selon l'OMS, l'otite moyenne avec épanchement (OME), l'otite moyenne chronique suppurée (OMCS) et les bouchons de cérumen, des pathologies très fréquentes chez l'enfant.

Parfois, la perte auditive commence de manière insidieuse, mais progresse et s'aggrave avec le temps", alerte l'OMS ajoutant qu'elle aura un impact significatif sur la parole, le langage et le développement cognitif et social, conduisant souvent à une baisse des résultats scolaires, une dégradation des perspectives d'emploi et des désavantages économiques à long terme, si elle n'est pas bien traitée.