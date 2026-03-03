Congo-Kinshasa: Nouvelle attaque de l'aéroport de Bangboka par des drones kamikazes

L'aéroport international de Bangboka à Kisangani a été de nouveau attaqué le dimanche 1er mars 2026 par des drones kamikazes chargés de sous-munitions.

Dans un communiqué, le gouvernement provincial de la Tshopo attribue ces attaques à l'armée rwandaise (RDF) et aux rebelles de l'AFC/M23. Ces attaques se sont intensifiées pendant les heures de pointe des activités aéroportuaires, précise le communiqué.

Au total, quatre drones interceptés et abattus, dont le dernier aux environs de 19h30, heure locale ; alors qu'un avion de la Compagnie africaine d'aviation (CAA) amorçait déjà son atterrissage, indique le mème document.

Selon des sources locales, un cinquième drone avait terminé sa course près de la piste de cette installation aéroportuaire sans provoquer le moindre dégât.

Il s'agit de la deuxième attaque de cet aéroport par des drones kamikazes attribué au mouvement AFC/M23 et au Rwanda en un mois. Le 31 janvier dernier, les Forces armées de la RDC (FARDC) avaient en effet détruit quatre drones kamikazes armés dans les airs, à environ dix kilomètres de l'aéroport international de de Bangboka.

Cela étant, le gouverneur de la Tshopo appelle la population de Kisangani au calme.