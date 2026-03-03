Burkina Faso: L'exaltation du mérite

opinion

Après l'érection des Volontaires pour la défense de la patrie en corps d'armée plein et la décision de payer la solde entière puis la demi-solde des militaires tombés sur le champ d'honneur pendant deux ans et trois ans, le gouvernement vient de décider de l'avancement à titre exceptionnel des forces de sécurité qui se seraient illustrés sur le théâtre des opérations dans cette guerre impérialiste qui nous est imposée.

Trois mesures en un laps de temps très court qui vont redonner du coeur à l'ouvrage à nos combattants et qui magnifient une valeur cardinale de notre société à savoir la solidarité. C'est vrai que nos guerriers se sont engagés d'abord par conviction et la foi chevillée au coeur, mais, il n'est jamais superflu de booster leur moral pour l'atteinte de résultats plus probants. Et, pour ceux qui tombent, l'amertume est atténuée chez leurs familles en général et pour les héritiers des De cujus en particulier.

Ce débat a du reste pollué l'atmosphère à l'entame de cette guerre de recolonisation, car en sus d'être mal traitées, nos Forces de défense et de sécurité étaient aussi très mal équipées. Conséquence directe, c'était la débandade en leur sein et la désolation des populations laissées à elles-mêmes face aux hordes de barbares sans foi ni loi. Avec le réarmement moral et financier ainsi opéré, les résultats sont palpables sur le terrain en dépit des déclarations toxiques des officines obscures qui se perdent en vaines conjectures sur notre vaillante armée.

Une armée qui gagne du terrain chaque jour avec le soutien des populations dont l'engagement est notoire sur tous les plans. Une fusion armée-Nation, voilà la panacée dans ce conflit qui emprunte aussi le chemin de la zizanie entre communautés dans le but de provoquer une guerre civile avec à la clé l'effondrement du pays. Des manoeuvres déstabilisatrices qui ne prospèrent guère avec la solidarité agissante dans tous les domaines, ainsi que l'initiative Dèmè Sira l'a prouvé.

Convaincus par le patriotisme et l'engagement des autorités à sauvegarder et restaurer la patrie, avec concomitamment des actions de développement tous azimuts, les Burkinabè sont soudés derrière les dirigeants et appellent de plus en plus à mettre fin au démocratisme qui prévalait dans un passé récent sur fond de gestion calamiteuse du pouvoir d'Etat. La suppression des partis politiques est passée comme une lettre à la poste, ce qui ouvre la voie à la refondation politique, économique et sociale du pays.

Plus que jamais le Burkina Faso est debout et en marche, décidé à assumer son destin et à compter dans le concert des Nations. Qui a dit que le développement était avant tout une question de volonté ?