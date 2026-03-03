Cote d'Ivoire: Des organisations de la société civile dressent le bilan des élections de 2025

À l'issue des élections législatives partielles organisées à Toumodi et à Massala-Dualla, qui marquent la clôture du cycle électoral de 2025, les regards se tournent désormais vers les prochaines échéances prévues en 2028, notamment les municipales et les législatives.

Mais avant cela, le Forum de la société civile pour l'Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire (Foscao-CI), a organisé, le 26 février 2026, à Abidjan-Cocody, un panel d'évaluation consacré à l'élection présidentielle et aux élections législatives de 2025.

Placée sous le thème « Bilan de l'élection présidentielle et des élections législatives en Côte d'Ivoire », cette rencontre s'inscrit dans un projet global intitulé « Renforcement de la participation citoyenne inclusive et apaisée des jeunes et des femmes à l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire ». Ce projet bénéficie de l'appui technique et financier du National Endowment for Democracy (Ned).

Plusieurs thématiques ont été abordées au cours des échanges, notamment « le bilan de la participation politique des femmes et des jeunes », « le respect des droits de l'homme durant le processus électoral », ainsi que « l'impact de la désinformation en ligne sur le scrutin de 2025 ».

À l'ouverture des travaux, Drissa Soulama, coordonnateur du Foscao-CI, a rappelé que « l'élection ne se limite pas au jour du vote ; elle se prépare en amont, se vit dans les urnes, puis s'analyse à froid avec lucidité ».

Selon lui, ce panel constitue « un moment de réflexion collective sur notre vie démocratique ». Il a souligné que les dernières élections ont confirmé une certaine constance de la vie politique en Côte d'Ivoire. « L'élection demeure un moment de forte tension, mais aussi de forte espérance », a-t-il déclaré.

Tout en saluant les progrès enregistrés dans l'organisation des scrutins et la professionnalisation des acteurs électoraux, le coordonnateur a reconnu que des défis importants subsistent.

S'agissant des jeunes, il a relevé un contraste : d'un côté, des jeunes et des femmes dynamiques, très actifs sur les réseaux sociaux, engagés dans la mobilisation et le débat d'idées ; de l'autre, un taux de participation toujours faible lors des élections.

Ce forum se veut ainsi une plateforme de réflexion et de propositions en vue d'améliorer les futurs processus électoraux en Côte d'Ivoire. Une trentaine d'acteurs de la société civile ont pris part à cette rencontre.