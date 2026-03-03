Afrique: Secrétariat général de l'ONU - le Burundi a déposé la candidature de Macky Sall, selon une porte-parole de l'Assemblée générale des Nations unies

2 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Burundi, qui assure actuellement la présidence tournante de l'Union africaine, a déposé la candidature de Macky Sall à l'élection du prochain secrétaire général des Nations unies, a déclaré lundi La Neice Collins, porte-parole de l'Assemblée générale des Nations unies.

"Nous allons commencer par faire quelques annonces. Certains d'entre vous le savent peut-être déjà : le président de l'Assemblée générale a reçu une nouvelle déclaration de candidature, concernant l'élection du sécrétaire général de l'ONU. Macky Sall, l'ex-président du Sénégal a été désigné candidat par la République du Burundi, qui a présenté son dossier ce matin (lundi)", a notamment dit Mme Collins qui s'adressait à des journalistes au siège de l'organisation onusienne à New-York.

Elle a ajouté que le président de l'Assemblée générale et le président du Conseil de sécurité "vont conjointement en informer les chefs d'État".

Lundi, l'ancien ministre Yoro Dia, proche de l'ex-président sénégalais, a confirmé à l'APS le dépôt de candidature de Macky Sall par le Burundi.

"Oui, je confirme l'information", a dit M. Dia, ancien conseiller et porte-parole de M. Sall, dans un entretien par téléphone avec l'APS.

Le second mandat du Portugais António Guterres, actuel secrétaire général de l'Organisation des nations unies, prendra fin le 31 décembre prochain.

