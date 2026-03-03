Congo-Kinshasa: Nord-Est du pays - L'aéroport de Kisangani à nouveau ciblé par des drones

2 Mars 2026
Radio France Internationale

L'aéroport de Bangboka, à Kisangani, dans le nord-est de la RDC, a été visé ce 1er mars 2026 par des drones, un mois après une autre attaque. Pas de dégâts matériels importants, mais des déplacements de populations aux alentours. Les autorités provinciales accusent le groupe armé AFC/M23 et le Rwanda.

Pour les autorités de la province de la Tshopo, dans le nord-est de la RDC, il s'agit de drones kamikazes chargés de sous-munitions. Quatre de ces drones auraient été interceptés et abattus dans le ciel de l'aéroport de Bangboka. Le dernier aurait été signalé au moment où un avion civil amorçait un atterrissage vers 19 h, toujours selon les mêmes sources, qui affirment qu'un système de défense sol-air permet de déjouer les attaques.

Pas de dégâts majeurs, mais des vitres de certaines infrastructures ont explosé, selon des sources aéroportuaires. Et des populations locales se sont déplacées, quittant la zone de l'aéroport.

Pas de revendication

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les autorités provinciales accusent l'AFC/M23 et Kigali. Mais contrairement aux précédentes attaques, celle-ci n'a pas été revendiquée.

À Kinshasa, certains responsables sécuritaires font remarquer par ailleurs qu'elle intervient une semaine après la mort, lors d'une frappe de drone que l'AFC/M23 attribue à Kinshasa, de son porte-parole Willy Ngoma. Elle intervient également deux jours après que l'AFC/M23 a déclaré que la mort de Willy Ngoma et les frappes ne resteraient pas impunies.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.