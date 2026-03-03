Sénégal: Ligue 1 - Sadibou Sané, le défenseur sénégalais qui doit progresser et gérer les difficultés de Metz

En perdition en Ligue 1, Metz compte dans ses rangs le Sénégalais Sadibou Sané. Passé par l'académie Génération Foot, il est arrivé dans l'est de la France en 2023. RFI s'est entretenu avec lui en collaboration avec la Ligue professionnelle de football.

Le foot, Sadibou Sané est tombé dedans tout petit. Né à Diouloulou, Sadibou Sané est passé par l'académie Génération Foot. Il rejoint le FC Metz en juillet 2023, club partenaire. Son arrivée sur le sol français se fait sans encombre, à part tenter de s'habituer au froid.

Défenseur dans l'âme, solide dans les duels, il s'est appuyé sur ses compatriotes déjà présents du côté de Metz. « Le foot, c'est notre métier, alors il ne fallait pas se poser trop de questions et avancer. Il fallait être vite dans le tempo avec le reste de l'équipe », dit-il simplement.

Première rencontre avec Metz contre Reims en septembre 2023

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Devenir professionnel, Sadibou Sané en a toujours rêvé. « Quand je jouais des tournois dans les petites catégories, j'y pensais déjà. Et aussi en regardant les matchs à la télévision. Je me disais qu'il fallait continuer à travailler pour y arriver », explique-t-il. Jeune, il aimait voir les rencontres du Championnat de France et celles de l'équipe du Brésil.

Admirateur de l'Espagnol Sergio Ramos, Sadibou Sané, 21 ans, a joué sa première rencontre avec Metz contre Reims en septembre 2023. « Au départ, il y avait un peu de pression parce que c'était mon premier match. Après je me suis dit : "maintenant on est dedans et je vais rester concentré sur le match" ».

Depuis, Sadibou Sané a connu une relégation et un retour dans l'élite. Un parcours qui l'a fait progresser même s'il doit gérer les difficultés de Metz, actuelle lanterne rouge de Ligue 1. Metz, en quête d'un succès en championnat depuis début novembre, a craqué à domicile face à Brest (1-0), pourtant réduit à dix dès la 22e minute, lors de la 24e journée dimanche 1er mars. « Après (la défaite) contre Auxerre (1-3, le 15 février) j'étais peiné. Ce soir, je suis en colère », a déclaré le coach Benoît Tavernot, qui n'a toujours pas remporté le moindre match depuis sa nomination fin janvier à la place de Stéphane Le Mignan.

S'appuyer sur la visibilité de la Ligue 1

« On va tout faire pour rester en Ligue 1, je sais que c'est difficile. On va s'accrocher, on va tout donner », assure Sadibou Sané. Et d'ajouter : « C'est un peu frustrant. Mais c'est le foot. Il reste encore beaucoup de matchs jusqu'au mois de mai et on ne va rien lâcher. »

Pour le Sénégalais, le Championnat de France fait partie des meilleurs championnats d'Europe où les joueurs ont la possibilité de se mettre en valeur. « Dans les grands clubs européens, beaucoup de joueurs sont passés par la France. C'est un vrai tremplin », expose-t-il.

Très athlétique, Sadibou Sané peut aussi s'appuyer sur la visibilité de la Ligue 1 pour un jour être appelé avec les Lions de la Teranga. « Jouer pour son pays, défendre ses couleurs, ça doit être un plaisir immense. La qualité première du Sénégal, c'est son collectif très soudé », lance Sadibou Sané, pilier de la défense messine la saison précédente en Ligue 2.