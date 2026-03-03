Guinée: Les autorités veulent rassurer sur l'état de santé du président Doumbouya

2 Mars 2026
Radio France Internationale

En Guinée, le gouvernement fait taire la rumeur. Absent du pays depuis deux semaines et demie, le « président Mamadi Doumbouya se porte bien », indique dans la soirée du lundi 2 mars à RFI le Premier ministre Amadou Oury Bah. Le chef de l'État, visiblement fatigué selon ses conseillers, est donc à l'étranger pour récupérer et devrait être de retour en Guinée d'ici une semaine, selon la primature.

Parti le 13 février pour participer au sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba, Mamadi Doumbouya n'est donc pas rentré en Guinée depuis ce voyage officiel. Cette absence prolongée a poussé les autorités à communiquer alors que le premier gouvernement depuis son élection vient d'être mis en place.

Le Premier ministre, Amadou Oury Bah, indique que le chef de l'État qu'il a joint ce lundi matin se porte bien : « Je confirme et je dois dire que même ce matin [lundi 2 mars], on a échangé. Il va bien. Même à distance, il suit l'actualité nationale. Il est au courant de tous les aspects essentiels de la vie du pays. Comme tout être humain, il y a des moments où on peut se sentir fatigué. Vous savez, la période de la transition des quatre dernières années, avec tout ce que cela implique comme tension nerveuse, nécessite parfois que l'on fasse un break pour reprendre du souffle, se reconstruire et repartir de plus belle. C'est ce que le président Doumbouya est en train de faire actuellement. »

Pour permettre au chef de l'État de se reposer dans le calme, les autorités refusent de préciser le pays où il se trouve. Le Premier ministre, Amadou Bah Oury, précise que Mamadi Doumbouya rentrera en Guinée « avec l'aide de Dieu d'ici une semaine. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.