Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 mars 2026

revue de presse

Les États-Unis sanctionnent le Rwanda pour « violation » en RDC

Les États-Unis ont annoncé lundi qu'ils imposaient des sanctions à l'armée rwandaise, prenant ainsi des mesures contre leur partenaire de longue date qu'ils accusent d'avoir violé un accord de paix en République démocratique du Congo.

En décembre, le président Donald Trump avait réuni les dirigeants du Rwanda et de la République démocratique du Congo pour signer un accord de paix, prédisant un « grand miracle » après des années de violence dans ce vaste pays. Quelques jours plus tard, selon le département d'État, les combattants du M23, soutenus par le Rwanda, ont pris le contrôle d'une ville clé en RDC. [Source Africanews]

Macky Sall se lance dans la course à l’ONU avec l’appui officiel de l’Afrique

Une nouvelle page s’ouvre pour Macky Sall. Le 2 mars 2026, la candidature de l’ancien président sénégalais au poste de Secrétaire général des Nations Unies a été officiellement déposée au siège de l’organisation à New York.

Un geste hautement symbolique, porté par Évariste Ndayishimiye, président du Burundi et actuel président en exercice de l’Union africaine, agissant au nom du continent.

Avec ce soutien formel, Macky Sall devient le candidat désigné par l’Union africaine pour succéder à António Guterres, dont le mandat s’achève le 31 décembre 2026. L’Afrique affiche ainsi sa volonté de peser davantage dans la gouvernance mondiale. [Source Africactu]

L’armée somalienne lance une nouvelle offensive contre al-Shabaab

Avec le soutien des troupes ougandaises déployées dans le cadre de la Mission de soutien et de stabilisation de l’Union africaine en Somalie (AUSSOM) ainsi que d’autres partenaires internationaux, l’armée somalienne a lancé une nouvelle opération contre Al-Shabaab, dans le sud du pays, baptisée « Operation Rolling Thunder ».

Selon un communiqué du ministère somalien de la Défense, publié durant le week-end, la nouvelle offensive de l’armée somalienne vise les bastions du groupe militant al-Shabaab.

Les forces engagées entendent démanteler des positions stratégiques du groupe dans la région du Bas-Shabelle et perturber l’accès aux axes utilisés pour la planification et l’exécution d’activités terroristes par cette organisation affiliée à Al-Qaïda. [Source Apanews]

L’Afrique du Sud se prive de Biennale d’art contemporain sur fond de désaccord autour de la guerre à Gaza

Le ministre de la culture sud-africain a renoncé à la vitrine internationale de Venise, refusant que l’artiste retenue par le comité de sélection y aborde la question des victimes de l’armée israélienne.

Pour la première fois depuis 2011, il ne sera pas possible de visiter le pavillon officiel sud-africain lors de la Biennale de Venise, prévue du 9 mai au 22 novembre. Le pays ne manque pourtant pas d’artistes de renom et cette 61e édition devait à l’origine être chapeautée par l’ancienne directrice du musée Zeitz Mocaa du Cap, la commissaire suisso-camerounaise Koyo Kouoh, morte en mai 2025. [Source Le Monde]

Putsch raté au Bénin : La police offre 20 millions de francs CFA pour la capture du cerveau de l'opération

Un avis de recherche promettant une « forte récompense » en échange de toute information sérieuse et vérifiable permettant de conduire à l'arrestation des principaux auteurs du coup d'État raté du 7 décembre dernier inonde la presse et les réseaux sociaux béninois depuis ce lundi 2 mars.

Près de trois mois après la tentative de coup d'État du 7 décembre dernier qui visait à renverser le président Patrice Talon, la police béninoise en recherche toujours activement les auteurs.

Après avoir émis des mandats d'arrêts internationaux à leur encontre, celle-ci diffuse depuis quelques jours un avis de recherche assorti d'une forte récompense à quiconque fournira par téléphone des informations sérieuses et vérifiables permettant de localiser les individus dont la capture est souhaitée. La police garantit l'anonymat des informateurs. [Source RFI]

Guinée : Les autorités veulent rassurer sur l’état de santé du président Mamadi Doumbouya

Les autorités guinéennes ont cherché à mettre un terme aux spéculations autour de l’état de santé du président Mamadi Doumbouya. Absent du pays depuis environ deux semaines et demie, le chef de l’État est, selon le Premier ministre Amadou Oury Bah, en bonne santé et se trouve actuellement à l’étranger pour se reposer, a déclaré la primature lundi 2 mars au soir lors d’un échange avec RFI.

Le président avait quitté Conakry le 13 février pour prendre part au sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba et n’est pas rentré depuis ce déplacement officiel. Cette absence prolongée a suscité de nombreuses interrogations, auxquelles le gouvernement a estimé nécessaire d’apporter des éléments de réponse, d’autant que la formation du premier cabinet depuis son élection venait tout juste d’être finalisée. [Source beninwebtv]

Le Nigeria prolonge l'interdiction d'exporter du karité pour stimuler la transformation locale

Le Nigeria a prolongé d'un an son interdiction d'exporter des noix de karité brutes, renforçant ainsi sa volonté de développer la transformation intérieure et de conserver une plus grande valeur à l'une de ses principales matières premières agricoles.

La mesure, qui prend effet du 26 février 2026 au 25 février 2027, prolonge un moratoire initial de six mois introduit en août 2025. Les autorités affirment que l'objectif est de repositionner le Nigeria dans des segments à plus forte valeur de l'industrie du karité dans le cadre du programme d'industrialisation du gouvernement. [Source Daba Finance]

Mines : Porté par ses réformes, le Maroc rejoint le cercle restreint des 15 pays les plus attractifs au monde

Le Maroc confirme son statut de destination privilégiée pour les investisseurs du secteur extractif. Selon le dernier classement annuel de l’Institut Fraser, un think tank canadien de référence, le Royaume a gagné trois places en 2025 pour se hisser au 15e rang mondial de l’attractivité minière.

Cette progression significative, dévoilée à la veille de la grande convention de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC) à Toronto, témoigne de la confiance renouvelée des acteurs miniers internationaux envers la juridiction marocaine.

Cette performance se mesure par une progression de 4,27 points de l’indice d’attractivité des investissements, permettant au Maroc de passer de la 18e à la 15e position. L’étude, qui a sondé 256 dirigeants de l’industrie à travers le monde, souligne deux avancées majeures. [Source Africapresse]

Gabon : Oligui Nguema attendu devant le Parlement réuni en Congrès pour son message sur l’état de la Nation

À l’ouverture de la première session ordinaire du Parlement sous la Ve République, le président de l’Assemblée nationale, Michel Régis Onanga Ndiaye, a annoncé que le chef de l’État s’adressera prochainement aux députés et sénateurs réunis en Congrès. Un rendez-vous constitutionnel à forte portée politique dans un contexte marqué par de fortes attentes sociales.

La séquence institutionnelle est engagée. Ouverte le 2 mars 2026, la première session ordinaire du Parlement devrait s’achever le dernier jour ouvrable du mois de juin. Entre-temps, conformément à l’article 59 alinéa 4 de la Constitution, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, adressera son message sur l’état de la Nation aux parlementaires réunis en Congrès. [Source GabonMediaTime]

Afrique : Quelque 32 millions d'enfants atteints de déficience auditive (OMS)

Quelque 32 millions d'enfants dans le monde souffrent de déficience auditive, a-t-on appris de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui ajoute que 60% des cas de perte auditive chez ces derniers sont évitables si la prévention et la prise en charge sont menées précocement.

"Près de 32 millions d'enfants dans le monde souffrent d'une déficience auditive invalidante. [...] La déficience auditive chez l'enfant est évitable dans 60% des cas si elle est détectée assez tôt", dit-elle dans un nouveau rapport.

Ce document publié à deux jours de la Journée mondiale de l'audition commémorée le 3 mars de chaque année est intitulé "Déficience auditive chez l'enfant : marche à suivre pour agir dès maintenant!". [Source Agence de Presse Sénégalaise]



