Tunisie: Les Émirats lancent des 'vols exceptionnels'

2 Mars 2026
La Presse (Tunis)
L'Autorité générale de l'aviation civile des Émirats a annoncé lundi le lancement de vols exceptionnels dans les aéroports du pays afin de permettre aux passagers bloqués et affectés par les récents événements dans la région de poursuivre leur voyage.

Selon les autorités, ces vols seront opérés conformément aux programmes qui seront communiqués directement aux voyageurs concernés par les compagnies aériennes, en fonction des destinations disponibles.

L'autorité a appelé les passagers dont les vols ont été perturbés à ne pas se rendre dans les aéroports avant d'avoir été contactés par leurs compagnies aériennes et informés des nouveaux horaires et modalités de voyage, afin d'éviter les encombrements et de garantir la fluidité des opérations.

Par ailleurs, Dubai Airports a annoncé une reprise partielle des vols depuis l'Aéroport international de Dubaï (DXB) et l'Aéroport international Al Maktoum (DWC).

Ces mesures interviennent alors que le trafic aérien dans la région reste fortement perturbé, obligeant les autorités et les compagnies aériennes à adapter progressivement leurs opérations.

