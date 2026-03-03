Tunisie: Le président de la République appelle à une réforme globale des caisses sociales

3 Mars 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri et le ministre des affaires sociales, Issam Lahmar.

La rencontre a été l'occasion de débattre de la situation "inacceptable" des caisses sociales et de mettre l'accent sur la nécessité impérieuse d'engager des réformes structurelles et globales et de revoir en profondeur l'ensemble des composantes du système de la sécurité sociale, cite un communiqué de la présidence de la République.

Pour ce faire, le chef de l'Etat a plaidé en faveur d'une approche prospective et scientifique permettant de s'attaquer aux raisons de la situation actuelle des caisses sociales, dont notamment, le lourd héritage découlant des choix inadéquats, de la mauvaise gestion et de la corruption.

Autant de facteurs qui ont abouti à l'épuisement des fonds de la collectivité nationale et à la détérioration de la qualité des services, a-t-il encore ajouté.

Cette approche prospective doit également répondre au double impératif de la justice et de l'équité de manière à préserver les droits du peuple tunisien, a insisté le président de la République, soulignant que la Tunisie a aujourd'hui besoin de nouveaux textes et non de textes de portée limitée ou dénués de tout intérêt pratique.

Il a dans ce contexte déploré une "situation déficitaire" qui n'aurait pas dû se produire, ajoutant que ces caisses sociales auraient pu devenir, au besoin, une source de financement du budget de l'Etat.

Tout en réaffirmant l'engagement à concrétiser les attentes du peuple tunisien et à poursuivre le travail afin de relever les défis et les obstacles qui s'imposent, le président Saïed a promis qu'il n'y aura "plus de place aux fausses illusions et aux promesses non tenues".

