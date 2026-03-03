Nigeria: Le pays signe un accord de 1,3 milliard de dollars avec l'AFC pour une raffinerie d'alumine

Le Nigeria a signé un accord de 1,3 milliard de dollars avec la Société financière africaine pour construire une raffinerie d'alumine qui traitera la bauxite localement et élargira le rôle du pays dans la chaîne de valeur de l'aluminium.

Le projet comprend une raffinerie capable de traiter environ 1 million de tonnes de bauxite par an en utilisant le procédé Bayer, une technologie standard pour l'extraction de l'alumine. Il comprendra également une centrale électrique au gaz destinée à assurer l'approvisionnement énergétique du site.

Les autorités affirment que cet investissement s'inscrit dans le cadre des efforts visant à diversifier l'économie en la retirant du pétrole et en augmentant la valeur ajoutée dans le secteur des minéraux solides.

Selon les projections officielles, la raffinerie pourrait générer environ 1,2 milliard de dollars par an pour l'économie. Sur une période d'exploitation estimée à 20 ans, l'impact cumulé pourrait dépasser 25 milliards de dollars, les recettes en devises étant soutenues par les exportations d'alumine.

L'accord comprend également un volet de cartographie géoscientifique visant à améliorer les données sur les ressources minérales du Nigeria et à attirer de nouveaux investissements miniers. Un véhicule d'investissement spécialisé devrait soutenir d'autres projets dans ce secteur.

Pour l'Africa Finance Corporation, cet accord renforce son rôle dans le financement d'infrastructures industrielles à grande échelle sur le continent.

Points clés à retenir

Le Nigeria possède d'importants gisements de bauxite et d'autres minerais, mais a toujours exporté des matières premières peu transformées. En investissant dans une raffinerie d'alumine, le gouvernement vise à accroître la valeur de la production nationale et à créer des emplois industriels. L'alumine est un élément clé de la production d'aluminium, utilisé dans la construction, le transport et l'emballage.

La demande mondiale est liée aux dépenses d'infrastructure et aux secteurs de la transition énergétique. Toutefois, le raffinage consomme beaucoup d'énergie. La fiabilité de l'approvisionnement en électricité et de l'infrastructure logistique sera essentielle à la viabilité du projet. Les problèmes du secteur de l'électricité au Nigeria ont déjà affecté la production industrielle par le passé.

Si le projet est réalisé comme prévu, la raffinerie pourrait réduire la dépendance à l'égard des importations d'alumine et faire du Nigeria un fournisseur régional. L'impact à long terme dépendra de l'exécution du projet, des prix mondiaux de l'aluminium et de la cohérence des politiques dans le secteur minier.