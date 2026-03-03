Congo-Brazzaville: Taekwondo - Le conseil fédéral balise le chemin de l'olympiade en cours

Les principaux acteurs du taekwondo congolais ont validé et amendé la feuille de route pour l'olympiade 2025-2028, lors du conseil fédéral inaugurale tenu le 1er mars à Brazzaville.

Le bureau exécutif de la Fédération congolaise de taekwondo (Fecotae) a désormais le quitus pour exécuter sa feuille de route. Au terme des débats du conseil fédéral inaugural, les participants se sont engagés à travailler dans l'harmonie afin de redorer le blason du taekwondo congolais.

Durant les travaux, les membres du bureau exécutif fédéral, les représentants des ligues et des athlètes ont ainsi examiné et amendé les statuts et règlements intérieurs de la Fecotae. Ils ont également élu les membres du commissariat aux comptes avant de s'engager à poursuivre le travail sur l'amendement des textes dans des commissions.

Le président de la Fédération, Abel Rihan, a invité les participants à poursuivre le travail en symbiose afin de hisser cette discipline parmi les meilleures en terme de performances. « Ce conseil nous donne le quitus de mettre en pratique notre programme d'activité. Nous tenons à remercier les autorités administratives pour leur accompagnement. Nous avons un défi à relever sur le plan national et international alors mettons-nous au travail », a-t-il indiqué.

Il sied de noter que cette activité s'est déroulée en présence des représentants du comité national olympique et sportif congolais ainsi que de la direction générale des sports.