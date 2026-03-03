Addis-Abeba — La Société du Chemin de fer Ethio-Djibouti a renouvelé sa détermination à développer le réseau ferroviaire de l'Éthiopie en consolidant les compétences techniques locales et en accroissant son autonomie opérationnelle.

Le directeur général de la Societe du Chemin de fer Ethio-Djibouti, Takele Uma, a tenu ces propos à l'occasion du 130e anniversaire de la Victoire d'Adwa, célébré par une visite de terrain des chantiers ferroviaires en cours par les responsables et le personnel de l'entreprise.

À cette occasion, le PDG a invité la génération actuelle à perpétuer l'héritage des héros nationaux en le traduisant par des réalisations concrètes en matière de développement.

Les employés ont notamment inspecté le projet ferroviaire AMG-Indoode Link, un tronçon stratégique actuellement réalisé par la société grâce à ses propres ingénieurs, techniciens et équipes d'exploitation.

Ce chantier illustre la capacité croissante de l'institution à concevoir, piloter et exécuter des projets ferroviaires complexes sans recourir à des entrepreneurs étrangers.

Rappelant les sacrifices des ancêtres dans l'édification de la nation, Takele Uma a souligné qu'il appartient à la génération présente d'honorer cet héritage en stimulant le développement et en consolidant les compétences nationales.

Il a cité le projet AMG-Indoode Link comme preuve que l'entreprise est désormais en mesure de mener d'importants travaux ferroviaires en s'appuyant sur des technologies, des ressources humaines et des moyens financiers nationaux.

Selon lui, l'extension du réseau ferroviaire fondée sur l'expertise locale contribuera fortement à l'intégration économique et soutiendra les ambitions de croissance durable de l'Éthiopie.

De son côté, le ministre d'État aux Transports et à la Logistique, Dhenge Boru, a affirmé que le développement de la connectivité ferroviaire demeure au coeur de la stratégie nationale de transport et de logistique.

Cette orientation vise à accroître l'efficacité du fret, réduire les coûts de transport et appuyer la croissance économique.

Il a ajouté que les projets en cours renforceront l'intégration du réseau et consolideront la position de l'Éthiopie en tant que hub logistique régional.

La visite a ainsi été présentée comme une manifestation de l'esprit durable d'Adwa et un engagement renouvelé en faveur du développement national par les infrastructures.

Le ministre d'État a également indiqué que le pays ambitionne de devenir une porte d'entrée stratégique de l'Afrique et un centre logistique de premier plan sur le continent.

Il a souligné les investissements importants consentis par le gouvernement dans les corridors de transport et l'expansion ferroviaire afin d'améliorer la connectivité et la compétitivité.

Enfin, établissant un parallèle avec la portée historique de la Victoire d'Adwa, il a appelé à faire preuve du même patriotisme dans le domaine du développement et a exhorté la direction ainsi que le personnel de la société à redoubler d'efforts pour accélérer l'expansion du réseau ferroviaire et améliorer la qualité des services.